Earnix annonce un nouveau bureau à Londres, dévoile de nouvelles technologies et lance un concours mondial de modélisation au Earnix E?celerate Summit 2023





Earnix, le fournisseur mondial de solutions SaaS intelligentes pour les assureurs et les banques, a célébré son 12e E?celerate Summit annuel en annonçant un nouveau bureau à Londres pour collaborer avec sa base de clients croissante, en dévoilant Model Accelerator et en lançant son premier concours mondial de modélisation.

Tenu les 20 et 21 septembre à Londres, Earnix E?celerate a rassemblé des centaines de dirigeants d'entreprises de services financiers pour discuter des perspectives d'assurance, études de cas et approches ayant un impact sur l'évolution de l'industrie.

« Earnix E?celerate était un événement de classe mondiale consacré à la discussion des défis de l'industrie et à la découverte des dernières innovations technologiques pour y répondre », déclare Karun Arathil, analyste principal chez Celent. « J'ai trouvé le forum engageant et interactif, et j'ai été ravi d'échanger des idées et de gagner en perspective avec des leaders de l'industrie du monde entier. »

Earnix a par ailleurs annoncé la création d'un nouveau bureau à Londres, situé à Devonshire Square. Cet espace permet aux employés locaux et aux clients, ainsi qu'aux prospects de toute l'Europe, de collaborer en personne. Le site de Devonshire Square double le nombre d'employés basés à Londres et reflète le désir d'Earnix d'offrir des environnements de travail agréables.

« La croissance par le changement s'est avérée être bien plus que le thème d'E?celerate. L'évolution de notre secteur a été mise en évidence par un dialogue fructueux avec les participants », déclare Robin Gilthorpe, PDG d'Earnix. « L'énergie et l'enthousiasme suscités par la collaboration au sommet, combinés à notre expansion dans un nouveau bureau à Londres, montrent qu'Earnix est bien placée pour poursuivre son succès. »

Model Accelerator est un module Web conçu pour rationaliser et accélérer le processus de construction et d'incorporation de modèles avancés dans la tarification, la souscription et la notation en temps réel. Récemment ajouté à Earnix Price-It et Underwrite-It, Model Accelerator est le premier outil à offrir des capacités d'importation, de construction et d'assistance de modèles au sein d'une seule et même plateforme. Il permet une approche « apportez votre propre modèle » pour les assureurs, en offrant des accélérateurs d'intégration pour les cadres et les formats les plus populaires, des approches modernes pour lancer la construction de modèles, tels qu'Earnix Automatic GLM (AGLM), et la modélisation hybride.

Earnix a également lancé le 2023 Earnix Challenge, une compétition analytique en ligne. Dans le cadre de ce concours, les participants apprendront de nouvelles fonctionnalités et techniques de modélisation et mesureront leurs compétences par rapport à d'autres utilisateurs et équipes du monde entier. Ce challenge se déroulera sur une période de quatre semaines, permettant aux participants d'accéder à un environnement Earnix dédié et à des données pour analyser et modéliser un défi simulé de la vie réelle.

À propos d'Earnix

Earnix est le premier fournisseur de solutions intelligentes critiques basées sur le cloud pour la tarification, l'évaluation, la souscription, la personnalisation des produits et la télématique. Ces solutions entièrement intégrées offrent un retour sur investissement ultrarapide et sont conçues pour transformer la façon dont les assureurs et les banques sont gérés en libérant de la valeur à travers toutes les facettes de l'entreprise. Depuis 2001, Earnix innove pour les assureurs et les banques, avec des clients dans plus de 35 pays sur six continents et des bureaux en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique et en Israël.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : earnix.com.

22 septembre 2023 à 08:25

22 septembre 2023 à 08:25