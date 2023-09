HUAWEI eKit s'associe à des partenaires de distribution pour explorer les opportunités illimitées offertes par le marché des PME





SHANGHAI, 22 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Au cours de l'événement HUAWEI CONNECT 2023, Huawei a tenu une session sur ses activités de distribution intitulée « HUAWEI eKit, Digitalization for Success » (« HUAWEI eKit : numériser pour réussir » en français), durant laquelle la société a décrit son approche des activités de distribution : se concentrer sur les partenaires de distribution, garder les sous-traitants au centre de tout et aider les partenaires de distribution mondiaux à continuer à développer le marché des PME grâce à l'innovation continue et à des produits et services compétitifs. En outre, Huawei a présenté 17 nouveaux produits de distribution dans des domaines tels que les réseaux de campus et le stockage de données, offrant ainsi des solutions complètes aux PME.

HUAWEI eKit, une sous-marque conçue pour les activités de distribution de Huawei, s'efforce de mieux répondre aux besoins numériques des PME, d'aider les partenaires de distribution à développer leurs activités et d'élargir les opportunités sur le marché des PME.

Wei Xianbin, directeur du département BG Distribution MKT & Product Sales de Huawei Enterprise, a expliqué comment HUAWEI eKit a su établir un système complet de partenaires de distribution et maintenir un marché sain. Grâce à des produits de distribution commercialisables et à des outils informatiques, HUAWEI eKit peut aider les partenaires de distribution de niveaux Gold et Elite à servir les installateurs de niveau inférieur et à répondre aux besoins commerciaux d'innombrables PME. La société a mené des activités de distribution dans 41 pays et régions en dehors de la Chine, et 125 partenaires ont été enregistrés comme partenaires de distribution de niveau Gold.

HUAWEI eKit se consacre au développement de produits de distribution faciles à acheter, à vendre, à installer, à entretenir, à maîtriser et à utiliser pour divers scénarios commerciaux sur le marché des PME. Elle a développé une large gamme de produits, y compris des solutions de collaboration intelligente, de réseaux filaires et sans fil, de réseaux d'accès IP + optique et de stockage, ainsi que des plates-formes informatiques. Au cours du premier semestre de l'année 2023, HUAWEI eKit a lancé 31 produits. Lors de la session, HUAWEI eKit a présenté 17 autres produits, dont les séries eKitEngine S220 et S310, des commutateurs L2 et L3 qui prennent en charge la liaison montante 10GE et le PoE perpétuel ; eKitEngine AP160, un point d'accès mural d'une épaisseur de 8 mm qui prend en charge la technologie DVFS unique ; et d'autres nouveaux produits pour le stockage hybride SAN/NAS. D'ici la fin de l'année, HUAWEI eKit comptera plus de 50 produits de distribution, qui pourront être réorganisés en solutions pour plus de 30 scénarios types.

À l'avenir, HUAWEI eKit poursuivra ses efforts de conception de produits commercialisables faciles à utiliser, de création d'un système de distribution stable et de mise en place d'un marché sain. HUAWEI eKit aidera les partenaires de distribution à développer l'activité des sous-traitants et des installateurs. En collaboration avec ses partenaires, Huawei favorisera le développement du marché des PME.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://ekit.huawei.com/#/ekit/home?countryCode=Global&lang=en

22 septembre 2023

