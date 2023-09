/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - FORUM FINTECH CANADA 2023 - Construire un écosystème fintech collaboratif et innovant/





MONTRÉAL, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Finance Montréal est fière de convier les représentants des médias à la 10e édition du Forum FinTech Canada, un rassemblement international qui se tiendra du 25 au 27 septembre prochains au Fairmont Le Reine Elizabeth, à Montréal. Présenté par Portage, ce rendez-vous exclusif, à l'intersection de la finance et de la technologie, attire chaque année plus de 1?200 participants issus de grandes institutions financières, d'entreprises en technologie, du capital de risque et du capital d'investissement, ainsi que de start-ups.

Le Forum débutera avec un panel animé par Paul Desmarais III, président du conseil et chef de la direction de Sagard, lors du souper d'ouverture auquel participeront également Deborah K. Orida, présidente et cheffe de la direction d'Investissements PSP, Frank Bisignano, président-directeur général de Fiserv, Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l'Association des banquiers canadiens, et Alexander Mohelsky, leader, stratégie technologique et chef de l'innovation, services consultatifs pour le secteur financier de EY Canada.

Au cours des deux jours suivants, des acteurs issus de start-ups en fintech tels que Simon De Baene de Workleap, Christine Day de Questrade, JD St-Martin de Lightspeed, Philip Fayer de Nuvei et Yves-Gabriel Leboeuf de Flinks, participeront à des panels interactifs et des conférences sur les dernières tendances mondiales. Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec, Éric Caire, prononcera également un mot d'ouverture.

Le Forum permettra aussi de dévoiler de nouvelles données sur l'écosystème fintech au Québec. En 2022, les fintechs basées au Québec ont levé un total de 691 millions de dollars canadiens à l'occasion de 38 rondes de financement. Sans compter les emplois indirects, les fintechs québécoises emploient près de 22 000 personnes au Canada, et plus de 70 000 à l'extérieur du pays.

Quoi : Forum FinTech Canada



Quand : Du 25 au 27 septembre 2023



Qui : ? Jacques Deforges, directeur général, Finance Montréal

? Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Gouvernement du Québec

? Paul Desmarais III, chef de la direction, Sagard





Pour découvrir l'ensemble des conférenciers et la programmation :

www.forumfintechcanada.com/fr



Où : Hôtel Le Reine Elizabeth

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

Un lien de diffusion Web est également disponible sur demande

