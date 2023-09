Remédier au dilemme du développement de la chaîne de production des yachts, élargir les canaux commerciaux ; aperçu du Salon nautique international de Shanghai 2024





SHANGHAI, 21 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le salon phare de toute la chaîne de production du secteur nautique en Asie, le 27e Salon nautique international de Chine (CIBS) 2024 (Shanghai), organisé par Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., existe depuis 26 ans. Il s'agit du plus ancien événement nautique complet en Asie, avec des expositions de bateaux, d'équipements et accessoires nautiques, de services nautiques et de sports nautiques. Le CIBS constitue une plateforme d'échange efficace et de haute qualité pour les marques du secteur nautique et les acheteurs internationaux de qualité. En tant que membre platine de l'IFBSO, le CIBS a grandement favorisé le développement du secteur nautique en Asie.

Le CIBS2023 a attiré plus de 400 exposants de bateaux, d'équipements et accessoires pour bateaux, de services pour bateaux et de sports nautiques, couvrant toute la chaîne du secteur de la navigation de plaisance, y compris des bateaux réels tels que les modèles Jetset, Speedo et Vastocean, des exposants de moteurs hors-bord et de propulsion électrique tels que Brunswick, Yamaha, Suzuki, Honda, Parsun et Hidea, et des exposants d'équipements et accessoires pour bateaux et de sports nautiques tels que 3M, Aidi, Smartgen, Haixun, Holylight, Eikto, Melors, Heitro, Zhengao, Yuelang, etc.

De nombreuses marques ont présenté leurs premiers produits au CIBS. Depuis la première édition, de nombreux nouveaux produits ont été présentés de manière centralisée sur la plateforme du salon CIBS, allant des grands yachts avec des navires réels et des équipements hautement sophistiqués aux technologies de pointe du secteur, en passant par les solutions intelligentes et d'autres innovations. Outre les différentes présentations, le CIBS poursuit la tradition instaurée lors de la session précédente, en réservant une zone spéciale pour l'exposition de nouveaux produits et de nouvelles technologies.

À l'issue du CIBS2023, la surface d'exposition était de plus de 40 000 mètres carrés, avec plus de 400 exposants, plus de 100 marques nationales et internationales exposantes et plus de 150 activités organisées sur site, attirant 37 463 personnes. L'effet de l'exposition a largement dépassé les attentes. Le CIBS2024 jouera pleinement le rôle de chef de file des grandes expositions dans le domaine de la consommation.

Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd. (IM Sinoexpo), dont le siège social se trouve à Londres, est une entreprise leader dans le domaine de l'événementiel en Chine. La société a été fondée en 1998 par Informa PLC et Shanghai Sinoexpo International Exhibition Co, Ltd.

La surface totale d'exposition louée annuellement par IM Sinoexpo est de plus de 1 500 000 m², créant de multiples opportunités commerciales pour près d'un million d'acheteurs dans le monde. Développée depuis 2016, notre activité en ligne comprend désormais 8 plateformes B2B majeures, 5 mini-programmes de sourcing B2P et 1 application.

CONTACT : Allen Zhang, allen.zhang@imsinoexpo.com

