DEBIOPHARM ET SUNROCK BIOPHARMA S'ASSOCIENT AFIN DE FAIRE PROGRESSER LES ANTICORPS CONJUGUÉS POUR LES CANCERS DIFFICILES





Debiopharm (www.debiopharm.com), une société biopharmaceutique privée basée en Suisse qui vise à établir les normes de soins de demain pour guérir le cancer et les maladies infectieuses, a annoncé aujourd'hui un accord exclusif d'option et de licence avec SunRock Biopharma (www.sunrockbiopharma.com), une société galicienne soutenue par le gouvernement local, Xunta de Galicia, à travers de Xesgalicia, qui se consacre au développement d'anticorps ciblés contre les tumeurs hautement invasives.

L'accord offre à Debiopharm des licences pour poursuivre le développement des anticorps de SunRock Biopharma en intégrant les technologies innovantes de Debiopharm, Multilinktm et AbYlinktm, afin de créer des anticorps conjugués (ADC) novateurs. Ces nouveaux ADC seront dévéloppés en vue de cibler des antigènes spécifiques de la tumeur pour lutter contre les cancers contre lesquels les traitements actuels restent peu efficaces, y compris les types de tumeurs exprimant HER2/HER3.

Les ADC sont présentés comme étant des thérapies prometteuses dans la lutte contre le cancer en raison de leur capacité unique à cibler et à détruire les cellules cancéreuses de manière sélective tout en minimisant les dommages causés aux tissus sains. Le couplage des capacités de ciblage des anticorps monoclonaux avec de puissants effets cytotoxiques des chimiothérapies permettent ainsi de délivrer l'effet escompté uniquement là où c'est nécessaire. Cette approche précise permet non seulement d'améliorer l'efficacité thérapeutique, mais aussi de réduire la toxicité systémique et les effets secondaires généralement associés aux traitements anticancéreux traditionnels.

"Notre partenariat avec SunRock Biopharma pourrait déboucher sur la création de conjugués anticorps-médicaments très innovants, susceptibles de s'attaquer à la maladie d'une nouvelle manière et, en fin de compte, d'améliorer la vie des patients atteints de cancer" a commenté Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm. "A une époque où peu de nouvelles modalités sont prometteuses pour vaincre efficacement le cancer, le potentiel de cette collaboration stimule la curiosité scientifique en combinant la biologie et la chimie."

Les progrès réalisés dans la technologie des linkers ont permis d'améliorer la stabilité des ADC en circulation, de réduire la libération prématurée du médicament et d'augmenter encore la spécificité et l'efficacité du traitement. La technologie unique Multilinktm de Debiopharm peut être utilisée pour créer des ADC bien plus efficaces car elle permet la conjugaison de charges cytotoxiques multiples sur un seul anticorps.

"Nous sommes très motivés et curieux à l'idée de découvrir le potentiel de ces anticorps avec des cibles oncologiques bien validées" a exprimé Frédéric Lévy, Senior Executive Director, Search & Evaluation and Scientific Innovation. "La combinaison de ces molécules prometteuses avec notre technologie de liaison pourrait réellement renforcer leur efficacité et leur tolérabilité afin de déjouer une grande variété de cancers dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits."

"Nous sommes très enthousiastes quant à la puissante synergie entre les anticorps et les anticorps bispécifiques de SunRock Biopharma et la plateforme ADC et les capacités de développement clinique de Debiopharm" a commenté Laureano Simón, CEO de SunRock Biopharma.

À propos de Multilinktm

Multilinktm est une nouvelle plateforme de linker clivable adaptée à la fixation de plusieurs agents cytotoxiques et compatible avec n'importe quelle technologie de conjugaison pour produire des ADC avec un rapport cytotoxiques/anticorps élevé. Cette technologie unique et innovante permet de charger plusieurs composés cytotoxiques sur un anticorps pour un effet thérapeutique renforcé. Cette plateforme de liaison très efficace et bien tolérée peut être utilisée par d'autres sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques spécialisées pour produire des ADC exclusifs au stade clinique.

À propos de AbYlinktm

AbYlinktm est une technologie de conjugaison d'anticorps polyvalente et rapide à des fins de diagnostic et de préparation d'ADC. Cette méthode sélective offre des sites de conjugaison définis et invariables sur les anticorps, sans impact sur les régions de liaison aux antigènes. Elle facilite également la conjugaison homogène entre des composés cytotoxiques et des anticorps, garantissant une stabilité optimale et une libération contrôlée du médicament au niveau du site d'action

À propos de SunRock Biopharma

SunRock Biopharma est une société de biotechnologie qui se consacre au développement d'anticorps thérapeutiques contre les tumeurs hautement invasives présentant un besoin clinique urgent. SunRock Biopharma a développé un portefeuille unique d'anticorps thérapeutiques et d'anticorps bispécifiques, premiers et meilleurs de leur catégorie, contre de nouvelles cibles, telles que CCR9, et des cibles bien connues, telles que HER3.

À propos de Debiopharm

Debiopharm développe des thérapies innovantes qui ciblent des besoins médicaux non satisfaits en oncologie et en maladies infectieuses. En comblant le fossé entre les produits issus de découvertes révolutionnaires et l'accès aux patients à l'échelle internationale, nous identifions des composés et des technologies à fort potentiel pour l'octroi de licences, nous démontrons cliniquement leur sécurité et leur efficacité, puis nous sélectionnons de grands partenaires pharmaceutiques pour la commercialisation afin de maximiser l'accès aux patients à l'échelle mondiale.

21 septembre 2023 à 02:35

