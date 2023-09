Briclinks Africa Plc « BTEL » choisit la plateforme MVNO de Tecnotree Switch, DiWa et Moments B2B2X Marketplace pour ses capacités de commercialisation et de monétisation des revenus.





Tecnotree, un fournisseur mondial de solutions de transformation numérique pour les prestataires de services de communication (CSP) et les prestataires de services numériques (DSP) basé en Finlande, est fier d'annoncer la signature d'un nouveau contrat avec Briclinks Africa Plc « BTEL » Nigeria, où Tecnotree fournira Tecnotree Switch, DiWa et Moments B2B2X Marketplace, permettant à Briclinks Africa Plc « BTEL » de répondre aux exigences actuelles et futures du marché en tant qu'opérateur MVNO Green Field au Nigeria.

La suite Switch de Tecnotree pour les MVNO comprend une gamme complète de processus opérationnels qui soutiennent le cycle de vie du client et la gestion des revenus. Tecnotree Switch est agile et cloud-native, conforme à l'architecture numérique ouverte (ODA) et certifié platine par le TM Forum pour des API ouvertes en temps réel qui permettent des intégrations transparentes et une interopérabilité. Tecnotree Switch offre une meilleure expérience client ainsi que des opportunités de monétisation avancées. Elle répond au besoin croissant de nouveaux services futuristes pour les clients parmi lesquels on compte des entreprises et des détaillants. Le BSS Switch de Tecnotree permet aux clients de créer un différenciateur sur le marché et de fournir des outils et des technologies open source pour maximiser les avantages en termes d'envergure, de performance, de flexibilité et d'économies d'investissement/opération.

La plateforme intelligente DiWa de Tecnotree alimente un portefeuille numérique intelligent qui offre une gamme complète de capacités de financement basées sur l'engagement fintech et bancaire pour les consommateurs et les entreprises. La plateforme permet aux opérateurs de proposer des offres telles que les paiements P2P, B2B, B2B2X, la gestion de réseau d'agents/commerçants, les paiements, les collections de micro-prêts B2C et B2B, les cartes virtuelles, les versements de salaires, les épargnes et les dépôts, etc.

Tecnotree Moments offre une super application B2B2X Marketplace pour étendre un ensemble spécifique de services via des API aux entreprises et aux utilisateurs finaux dans une plateforme à faible ou sans programmation pour promouvoir la monétisation B2B2X permettant le commerce social à travers une gamme d'expériences verticalisées dans les domaines de la santé, du sport et des jeux, des médias et du divertissement. La plateforme propose différents regroupements de style de vie basés sur les microservices qui aident les fournisseurs de services de télécommunication à développer leur entreprise au-delà de leur infrastructure de télécommunication actuelle et à tirer mutuellement profit d'un marché à deux faces.

Le déploiement comprenait des produits tels que la gestion des clients, le catalogue de produits, la gestion des commandes, la fourniture de services, la gestion des stocks, la gestion des flux de travail, la tarification en temps réel, la distribution de bons électroniques, la distribution de marchands, l'auto-assistance des clients, les technologies middleware, le contrôle des politiques, la gestion des services à valeur ajoutée, ainsi que la plateforme intelligente DiWa Fintech de Moments B2B2X.

Le déploiement complet de la pile numérique comprend des éléments différenciateurs clés de la solution tels qu'une vue à 360 degrés offrant une vue consolidée du client, des capacités d'auto-assistance avec une expérience de souscription numérique en temps réel dans un réseau intelligent, des technologies open source avec des processus configurables réduisant les coûts opérationnels et un lancement rapide de services numériques réduisant le délai de mise sur le marché.

Le PDG de Briclinks Africa Plc « BTEL », M. Mohammed Buhari, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Tecnotree dans le cadre de cette transformation. La suite MVNO de Tecnotree, la plateforme intelligente DiWa, Moments B2B2X nous permettent d'améliorer notre efficacité opérationnelle et de répondre aux exigences constamment changeantes du marché. Cela nous dote des outils nécessaires pour maximiser les avantages en termes d'échelle, de performance et de rentabilité. Nous sommes convaincus que les capacités de la suite MVNO de Tecnotree, telles que la souscription numérique des clients, la vue intelligente du client à 360 degrés, les informations et recommandations en temps réel sur les clients, ainsi que le catalogue unifié des offres groupées, aideront non seulement Briclinks Africa Plc « BTEL » à offrir une meilleure expérience client, mais compléteront également nos offres 5G pour les clients. La plateforme intelligente DiWa de Tecnotree permettra à Briclinks Africa Plc « BTEL » d'évoluer dans les paiements et les services financiers au Nigeria. À l'ère moderne, les prestataires de services de communication et de télécommunication visent de nouvelles approches de génération de revenus pour les segments B2C, B2B et B2B2X en proposant des services numériques et télécoms groupés qui font partie des besoins quotidiens en matière de style de vie. L'offre Moments de Tecnotree convient parfaitement pour permettre différentes sources de revenus pour BTEL. »

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree OYJ, a déclaré : « Nous sommes ravis de collaborer avec Briclinks Africa Plc « BTEL » Nigeria et fiers de jouer un rôle essentiel dans leur transition vers la numérisation et les services avancés. Ce partenariat marque une étape importante dans notre engagement à fournir des solutions de transformation numérique de haut niveau qui leur permettront de maximiser les avantages d'une transformation progressive avec de nouveaux modèles commerciaux, une efficacité opérationnelle, une expérience utilisateur immersive et une architecture axée sur les données clients. Cette collaboration valide nos offres connectées BSS Switch, DiWa et Moments en fournissant des éléments différenciateurs sur le marché et des offres futuristes répondant aux besoins croissants des opérateurs de télécommunication. Ce partenariat améliore non seulement l'accès aux services financiers, mais promet également de créer plus d'opportunités d'emploi et de stimuler la croissance économique de la région, conformément à notre vision d'autonomiser des communautés connectées numériquement. »

