La réserve Uruq Bani Ma'arid d'Arabie saoudite inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO

La réserve Uruq Bani Ma'arid est le premier site du royaume classé au Patrimoine naturel de l'UNESCO et elle rejoint six autres sites d'Arabie saoudite classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

RIYAD, Arabie saoudite, 20 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La réserve Uruq Bani Ma'arid en Arabie saoudite a été inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'a annoncé Son Altesse le prince Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ministre saoudien de la Culture et Président de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, et Président de la Commission Patrimoine. La décision a été prise lors de la 45ème session élargie du Comité du Patrimoine mondial de l'UNESCO, qui se déroule à Riyad entre le 10 et le 25 septembre. Le succès de la nomination du site confirme le tout premier site du Patrimoine naturel de l'UNESCO en Arabie saoudite et célèbre les efforts continus du Royaume pour protéger et maintenir ses écosystèmes naturels et son patrimoine culturel.

Le ministre a félicité les responsables saoudiens pour cette inscription internationale monumentale. L'inscription s'inscrit dans le cadre d'un soutien indéfectible à la culture et au patrimoine du Royaume et reflète la vaste culture et la biodiversité de l'Arabie saoudite à travers toutes ses régions.

Saluant les efforts nationaux qui ont soutenu l'inscription du site, le ministre a également souligné l'engagement de l'Arabie saoudite en faveur de la sauvegarde du patrimoine naturel et de son développement durable. Cet engagement met en évidence l'importance du patrimoine naturel et son importance stratégique pour le plan saoudien Vision 2030.

Son Altesse le Prince Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan Al Saud a déclaré : « L'inscription de la réserve sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que premier site du patrimoine naturel du Royaume contribue à souligner l'importance du patrimoine naturel à l'échelle mondiale et reflète la valeur exceptionnelle de la réserve."

Située le long de la limite ouest d'ar-Rub al-Khali (Le Quartier Vide), la réserve d'Uruq Bani Ma'arid occupe une superficie de plus de 12 750 km2 et constitue le seul grand désert de sable d'Asie tropicale et la plus grande mer de sable continue de la planète. Avec un panorama unique au monde sur les sables du « Quartier Vide » et certaines des dunes linéaires complexes les plus grandes au monde, la réserve Uruq Bani Ma'arid incarne une valeur universelle exceptionnelle. Il s'agit d'une vitrine unique de l'évolution environnementale et biologique de la flore et de la faune d'Arabie saoudite et fournit des habitats naturels vitaux pour la survie de plus de 120 espèces de plantes indigènes, ainsi que d'animaux menacés vivant dans des environnements difficiles, notamment les gazelles et le plus grand troupeau d'Oryx d'Arabie en liberté à travers le monde.

La réserve Uruq Bani Ma'arid répond aux normes du Patrimoine mondial en tant que désert de sable qui incarne une valeur universelle exceptionnelle et forme un paysage unique et diversifié. La réserve contient une gamme importante d'habitats naturels nécessaires pour la survie d'espèces clés et comprend cinq sous-groupes d'écosystèmes nationaux du Royaume, essentiels au maintien de la biodiversité du site.

L'inscription de la réserve d'Uruq Bani Ma'arid au Patrimoine mondial est le résultat des efforts nationaux conjoints du Ministère saoudien de la Culture, de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, du Centre national pour la Faune sauvage et de la Commission du Patrimoine.

L'inscription de la Réserve Uruq Bani Ma'arid s'ajoute aux six autres sites saoudiens de l'UNESCO, à savoir l'Oasis d'Al-Ahsa, le Site archéologique d'Al-Hijr, le district d'At-Turaif à ad-Dir'iyah, la Zone culturelle de ?im?, la ville historique de Djeddah, et l'art rupestre dans la région d'Hail.

