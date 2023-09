La CDPQ propulse la croissance nord-américaine de Vooban





QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - La CDPQ annonce la clôture d'un investissement stratégique dans Vooban, reconnu comme étant le leader québécois en service d'intelligence artificielle appliquée. Cette transaction, qui marque le premier investissement externe depuis la création de Vooban il y a 12 ans, vise à soutenir l'ambition de croissance de l'entreprise, tout en appuyant ses démarches d'expansion, notamment vers l'Ontario et les États-Unis, de manière organique et par acquisition.

Vooban, qui a été nommée « Entreprise de service en intelligence artificielle de l'année » par Scale AI en juin dernier, connaît présentement une très forte croissance. Au cours des dernières années, Vooban a vu son chiffre d'affaires augmenter annuellement de 50 % et ce rythme de croissance tend à se poursuivre.

Vooban, dont le siège social est à Québec, compte actuellement 135 employés et prévoit une augmentation de 30 % de ses effectifs dans les mois à venir pour soutenir cette expansion.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de nous associer à la CDPQ pour cette prochaine phase de croissance », a déclaré le président et fondateur de Vooban, Kevin Moore. « Cet investissement stratégique nous permettra non seulement de continuer à offrir des services d'IA de premier ordre à nos clients, mais aussi d'étendre notre portée à de nouveaux marchés. »

Outre son expertise en IA, Vooban détient également des équipes en programmation, en design, en architecture d'entreprise, en Internet des objets ainsi qu'en infonuagique, afin d'accompagner ses clients dans leur transformation numérique permettant des gains d'efficacité importants. « Vooban travaille depuis des années à déployer des solutions d'IA dans les entreprises québécoises et canadiennes. Avec la CDPQ comme partenaire, nous sommes convaincus de pouvoir rendre l'IA encore plus accessible pour les entreprises et ainsi poursuivre le positionnement de Vooban comme un des leaders mondiaux du domaine », souligne Hugues Foltz, vice-président et associé chez Vooban.

« Cet investissement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie qui vise à la fois à appuyer des entreprises québécoises vers de nouveaux marchés ainsi qu'à soutenir les sociétés qui accélèrent, par leurs services et leurs produits, la transformation numérique », a ajouté Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Vooban bénéficie d'une position enviable dans un secteur en plein essor et nous sommes ravis de les accompagner dans leur expansion afin de rendre les services d'IA encore plus accessibles auprès des entreprises. »

Cette transaction est réalisée par l'entremise de l'offre Ambition ME de la CDPQ, qui vise à appuyer de moyennes entreprises à fort potentiel de développement afin de les propulser au prochain stade de leur croissance.

À PROPOS DE VOOBAN

Leader au Québec et figure de proue à l'échelle nationale en intelligence artificielle appliquée, Vooban accompagne les entreprises dans la conception et la mise en oeuvre de l'IA afin d'accélérer leur transformation numérique. Ayant pour mission de stimuler l'innovation organisationnelle, Vooban utilise l'IA, les données et l'IoT pour développer des applications à fort impact. Ces solutions permettent aux entreprises d'utiliser l'innovation comme levier principal de transformation. Pour en savoir plus sur Vooban, visitez www.vooban.com.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

