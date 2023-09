Exscientia annonce une collaboration avec Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne, portant sur la découverte de médicaments optimisée par l'IA





Exscientia plc (Nasdaq : EXAI) annonce aujourd'hui une nouvelle collaboration avec Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne axée sur la découverte de nouveaux candidats médicamenteux à petites molécules dans les domaines de l'oncologie, la neuroinflammation et l'immunologie. La collaboration pluriannuelle s'appuiera sur les capacités de conception et de découverte de médicaments de précision optimisées par l'IA d'Exscientia, tout en tirant parti de l'expertise en matière de maladies en oncologie et neuroinflammation, des capacités de développement clinique et de la portée mondiale de Merck KGaA, Darmstadt (Allemagne).

Trois cibles potentielles, premières ou meilleures de leur catégorie, ont été identifiées comme étant l'objectif initial du partenariat. Cette collaboration permet à Merck KGaA, Darmstadt (Allemagne) et à Exscientia d'identifier des cibles supplémentaires en oncologie et en immunologie ou dans d'autres domaines pathologiques convenus d'un commun accord. Si Exscientia établissait des cibles supplémentaires pour la collaboration, l'entreprise serait responsable de la validation des cibles en plus de la conception du médicament et serait admissible à d'autres étapes de découverte.

« Nous sommes heureux que Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne ait choisi notre équipe d'experts pour cette collaboration de découverte de médicaments optimisée par l'IA », déclare le professeur Andrew Hopkins FRS FMedSci, fondateur et CEO d'Exscientia. « Nous nous réjouissons à la perspective de compléter leurs exceptionnelles compétences scientifiques par notre plateforme technologique intégrée et notre capacité à générer de nouvelles données afin de relever certains des défis les plus difficiles en matière de conception de médicaments en matière de cancer et d'immunologie.»

Selon les termes de l'accord, Exscientia recevra un paiement initial en espèces de 20 millions USD de la part de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne et sera éligible à des paiements d'étape de découverte, de développement, réglementaires et de ventes allant jusqu'à 674 millions USD au total, si tous les jalons pour les trois programmes initiaux sont atteints. Si Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne met sur le marché un traitement à partir de l'une des cibles initiales de la collaboration, Exscientia recevra des redevances échelonnées à un chiffre (fourchette intermédiaire) ou à deux chiffres (fourchette basse) sur les ventes de produits. Le paiement initial en espèces de 20 millions USD devrait être reflété dans les résultats du second semestre 2023 pour Exscientia sous forme d'entrées de trésorerie provenant de collaborations et comptabilisés comme revenus sur la durée de l'accord.

À propos d'Exscientia

Exscientia est une société de médecine de précision optimisée par l'IA, qui s'engage à découvrir, concevoir et développer les meilleurs médicaments possibles de la manière la plus rapide et la plus efficace. Exscientia a mis au point la toute première plateforme d'oncologie de précision fonctionnelle pour guider avec succès la sélection des traitements et améliorer les résultats des patients dans une étude clinique interventionnelle prospective, mais aussi pour faire progresser vers le contexte clinique de petites molécules conçues grâce à l'IA. Notre portefeuille de projets internes s'appuie sur notre plateforme de médecine de précision en oncologie, alors que notre portefeuille de projets en partenariat élargit notre approche à d'autres domaines thérapeutiques. En tant que pionniers d'une nouvelle approche dans la création de médicaments, nous pensons que les meilleures idées scientifiques peuvent très vite devenir les meilleurs médicaments pour les patients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.exscientia.ai et suivez-nous sur Twitter @exscientiaAI.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, tels que définis dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris en rapport avec le lancement et la durée de la collaboration d'Exscientia avec Merck et les activités entreprises dans le cadre de cette collaboration. Toute déclaration décrivant les objectifs, les plans, les attentes, les projections, les intentions ou les convictions d'Exscientia est un énoncé prospectif et doit être considérée comme un énoncé à risque. Ces énoncés sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment ceux liés à la réussite de la collaboration d'Exscientia avec Merck. À la lumière de ces risques et incertitudes, et d'autres risques et incertitudes décrits dans la section Risk Factors et d'autres sections du rapport annuel d'Exscientia sur le formulaire 20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) le 23 mars 2022 (fichier n° 001-40850), et d'autres documents déposés par Exscientia auprès de la SEC de temps à autre (qui sont disponibles sur https://www.sec.gov/), les événements et les circonstances évoqués dans ces énoncés prospectifs peuvent ne pas se produire, et les résultats réels d'Exscientia peuvent différer matériellement et négativement de ceux anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Bien que les énoncés prospectifs d'Exscientia reflètent le jugement de bonne foi de sa direction, ces énoncés ne sont basés que sur des faits et des facteurs actuellement connus par la société. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs.

20 septembre 2023 à 06:15

