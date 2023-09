OneStream Software organise la Splash European User Conference et le Splash Partner Summit 2023 à Berlin





OneStream Software, leader des solutions de gestion des performances d'entreprise (CPM) pour les plus grandes sociétés à travers le monde, proposant des outils avancés de clôture financière, consolidation, reporting, planification et prévisions, a annoncé aujourd'hui l'organisation de sa conférence européenne annuelle, la Splash European User Conference, ainsi que son sommet de partenaires, le Splash Partner Summit, à Berlin du 19 au 21 septembre, auxquels il sera possible d'assister en personne ou virtuellement.

La conférence européenne OneStream Splash réunit des experts de la finance et de l'industrie du monde entier pour découvrir les dernières avancées en matière de technologie financière, recueillir l'expertise des leaders du secteur et créer des liens avec la communauté OneStream. Les participants auront l'occasion de découvrir les dernières innovations de la plateforme, d'assister à des témoignages clients et de suivre une formation grâce à plus de 40 sessions réparties sur trois jours. Près de 900 participants sont attendus à l'événement.

Les moments importants à ne pas manquer :

Des sessions plénières avec les dirigeants de OneStream ainsi que Nic Hamilton, pilote de course anglais participant au British Touring Car Championship

Des ateliers, sessions en petits groupes et démonstrations en libre accès pour un apprentissage interactif et des informations utiles sur la plateforme OneStream et Solution Exchange

L'événement Women in Finance mettra en vedette trois expertes de l'industrie qui partageront leurs expériences et leurs points de vue sur la façon dont les femmes peuvent surmonter les obstacles dans l'industrie de la finance.

Les sessions en petits groupes aborderont plusieurs thèmes tels que les nouveautés en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) conçues pour la finance, la budgétisation et la planification, la clôture financière et la consolidation, le reporting et l'analyse, l'intégration et la qualité des données, le reporting et la planification ESG, le OneStream Solution Exchange, des études de cas clients et de partenaires, et bien plus encore.

"Splash Berlin rassemble la communauté OneStream pour faciliter les échanges, découvrir nos dernières avancées et susciter l'inspiration en faveur de l'innovation et de la création de valeur", déclare Tom Shea, PDG de OneStream. "Nous avons hâte de partager les travaux réalisés dans l'application de nouvelles technologies telles que l'IA générative et les grands modèles de langage (LLM) dans les processus financiers pour affiner les analyses et accroître la productivité. Qu'il s'agisse de visages nouveaux ou familiers, nous sommes impatients de les retrouver pour prendre part à des discussions enrichissantes, apprendre des leaders de l'industrie et découvrir comment la plateforme financière unifiée et intelligente de OneStream peut optimiser et accroître l'efficacité des opérations financières.

Splash Berlin est sponsorisé par les conseillers internationaux de OneStream, ainsi que ses partenaires de mise en oeuvre et technologiques, dont les suivants :

Global Advisors : Accenture, KPMG, PwC

Diamond Partners : AIQOS, AMCO, Black Diamond Advisory, CFO Solutions Group Ltd, Finext, Inlumi, Inplenion, Spaulding Ridge et The Hackett Group

Platinum Partner : Concentric Solutions Ltd.

Gold Partners : Avvale et BLUEBIRD Consulting AG

Silver Partners : Horsa Abic, Incube, Keyteach Ltd, Swap Support et Synvance Viseo

Technology Partner : EPMWare

"La mission de OneStream est de garantir la réussite de ses clients. Nous nous engageons à fournir aux entreprises les outils nécessaires pour réussir dans un environnement commercial en constante évolution", déclare Craig Colby, président de OneStream. "Splash Berlin reflète notre engagement à développer une communauté innovante et dynamique, ainsi qu'à fournir une plateforme pour l'apprentissage collaboratif et la croissance. Nous sommes impatients de voir la communauté OneStream se rassembler pour construire l'avenir de la finance et de l'entreprise".

Splash gives back

Pendant la semaine de conférence, Splash Berlin proposera diverses activités visant à encourager les interactions et les échanges entre les participants. Un discours de bienvenue donnera le coup d'envoi des festivités lors de la soirée inaugurale, dans un espace de conférence qui ne manquera pas d'impressionner. Le moment phare de l'événement sera la Splash Night Out au Bricks Berlin Club : une fête costumée sur le thème des "Neon Nineties" à l'occasion de laquelle les participants pourront danser jusqu'au petit matin et savourer mets et boissons tout en contemplant des lieux à la fois historiques et modernes.

Dans le cadre du programme Splash Gives Back, OneStream soutient une organisation caritative locale à l'occasion de chaque conférence. Le partenaire de cette année est Buddy Bear Help e.V., une organisation à but non lucratif oeuvrant pour offrir aux enfants un meilleur départ dans la vie, à Berlin et dans le monde entier. Buddy Bear Help sélectionne des projets spécifiques nécessitant une aide, et veille à ce que tous les dons aillent à 100 % à ces projets. Pour Splash Berlin, Buddy Bear Help a choisi Kreuzberger Kinderstiftung comme bénéficiaire des dons collectés. Kreuzberger Kinderstiftung est une organisation à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la justice éducative et de l'engagement des jeunes par le biais de financements, de subventions et de projets à Berlin-Kreuzberg, en Allemagne et en Europe.

Pour s'inscrire à la Splash European User Conference et au Splash Partner Summit, visitez le site Splash Berlin - OneStream Conference

Vous pouvez suivre l'événement sur Twitter en utilisant le hashtag #SplashBerlin.

A propos de OneStream Software

OneStream propose une plateforme financière intelligente conçue pour faciliter la prise de décision en toute confiance et et obtenir le meilleur impact sur l'entreprise. OneStream facilite le déploiement des capacités organisationnelles en unifiant la gestion des données, la clôture et la consolidation financière, la planification, le reporting, l'analyse et l'apprentissage automatique. Nous donnons aux équipes financières et opérationnelles les moyens de prendre des décisions plus rapides et plus éclairées chaque jour, grâce à des informations basées sur l'IA. Le tout dans une plateforme CPM unique et moderne, conçue pour évoluer en permanence et s'adapter à votre organisation.

OneStream est un éditeur de logiciels indépendant soutenu par les investisseurs privés KKR, D1 Capital Partners et IGSB. Avec plus de 1200 clients, 230 partenaires développeurs et près de 1300 employés, notre mission principale est d'assurer la réussite de nos clients à 100 %. Pour en savoir plus, visitez le site de OneStream.

