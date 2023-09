Avaya dévoilera ses capacités transformatrices en matière d'IA sur les opérations et les expériences au salon GITEX Global 2023





Avaya, un des leaders mondiaux des solutions d'expérience client, a annoncé aujourd'hui sa participation à l'édition 2023 de GITEX Global, où l'entreprise expliquera comment les organisations peuvent choisir leur propre parcours pour offrir des expériences client alimentées par l'IA.

La présence majeure d'Avaya à GITEX Global mettra en évidence une gamme de cas d'utilisation spécifiques à chaque verticale qui soulignent la puissance de l'intelligence artificielle (IA) dans la fourniture d'expériences exceptionnelles tout au long du parcours client.

Durant toute la semaine de l'événement, Avaya présentera des solutions qui exploitent l'IA pour réimaginer la façon dont les expériences des clients et des employés sont offertes. Les solutions présentées montreront également comment les organisations peuvent tracer leur propre voie pour offrir ces expériences améliorées par l'IA sans perturber les opérations existantes.

« Deux mots résument à merveille le courant dominant dans le monde des affaires, à savoir « intelligence artificielle ». Les capacités offertes par l'IA stimulent la capacité des organisations à innover en matière d'expérience client. Comme nous le révélons au GITEX, Avaya soutient ses clients mondiaux qui cherchent à introduire ces innovations, à grande échelle, dans leurs centres de contact », indique Nidal Abou-Ltaif, vice-président senior - responsable mondial des ventes, Avaya, et président d'Avaya International. « Nos clients internationaux se tournent vers les technologies d'IA générative et recherchent un partenaire de confiance pour tout mettre en oeuvre sans perturber les opérations existantes. Avaya joue ce rôle à la fois en tant que titulaire et concurrent du centre de contact. »

Durant le salon GITEX Global 2023, Avaya présentera la manière dont les organisations ? publiques et privées ? peuvent doter leurs équipes d'outils d'IA avancés pour mieux servir les clients, ainsi que donner aux clients la possibilité de créer leurs propres parcours préférés à travers de multiples points de contact. Les solutions, démontrées à travers des scénarios réels, révéleront également comment les investissements existants peuvent être étendus avec de nouvelles capacités pour offrir une expérience encore meilleure.

Parmi les cas d'utilisation qu'Avaya présentera sur son stand au GITEX, citons :

L'avenir de l'expérience, alimenté par l'IA générative :

Assimilant la création d'expériences à une forme d'art, et reflétant les effets perturbateurs de l'IA générative sur les disciplines créatives, Avaya démontrera comment l'IA générative peut se situer au coeur de la transformation de l'expérience client, touchant à tout, de l'expérience de l'agent à la satisfaction du client, en passant par les opérations.



IA hybride :

Offrant aux organisations la possibilité de s'appuyer sur ce qu'elles ont déjà, les solutions d'IA hybride présentées par Avaya au GITEX utilisent une combinaison de chatbots traditionnels et d'outils d'IA générative. Ces solutions font ressortir le transfert transparent entre les bots ? puis sur l'agent ? ainsi que la façon dont les « hallucinations » de l'IA générative peuvent être contenues en les plaçant dans les bacs à sable des arbres de décision des bots existants.



Expériences de nouvelle génération pour les employés grâce à l'IA :

Au-delà de la gestion des connaissances, Avaya démontrera comment les outils d'IA avancés peuvent aider à surveiller et aider au bien-être des agents, en veillant à ce qu'ils restent dans la meilleure forme possible pour répondre aux attentes des clients. Avaya mettra également en évidence la façon dont l'IA peut aider les responsables des centres de contact à créer facilement des flux de travail sur mesure, ainsi qu'à produire rapidement des analyses avancées, permettant à l'ensemble de l'organisation d'offrir un CX exceptionnel, indépendamment de l'évolution des préférences des clients.

Avaya recevra un certain nombre de leurs partenaires technologiques mondiaux et de leurs clients au GITEX, soulignant l'étendue et la profondeur de son écosystème pour élever les expériences des employés et des clients grâce à l'IA. La présence d'Avaya au GITEX Global se fait en partenariat avec Alcatel-Lucent Enterprise, Imperium Software Technologies et Sestek entre autres.

Visitez Avaya sur son stand dans le Zabeel Hall, au Dubai World Trade Centre entre le 16 et le 20 octobre 2023.

À propos d'Avaya

Les entreprises sont construites par les expériences qu'elles offrent, et chaque jour, des millions de ces expériences sont fournies par Avaya. Les organisations font confiance à Avaya pour fournir des solutions innovantes pour certaines de leurs ambitions et défis les plus importants, leur donnant la liberté d'engager leurs clients et leurs employés d'une manière qui offre les plus grands avantages pour l'entreprise. Les solutions de centre de contact et de communication d'Avaya permettent de créer des expériences client immersives, personnalisées et inoubliables qui stimulent l'activité de l'entreprise. Avec la liberté de choisir leur parcours, il n'y a pas de limite aux expériences que les clients d'Avaya peuvent créer. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.avaya.com.

Note de mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué ainsi que dans d'autres rapports, documents et déclarations orales que la Société communique à l'occasion au public, constituent des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la « PSLRA »). En général, des termes tels que « anticiper », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « avoir l'intention de », « croire », « planifier », « cibler », « prévoir » et d'autres expressions similaires, ou la forme négative de ces termes, ont pour but d'identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction, les objectifs stratégiques, les perspectives commerciales, l'efficacité économique et la situation financière prévues, ainsi que d'autres questions du même ordre. Les déclarations prospectives sont incertaines par nature et sujettes à plusieurs hypothèses, risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou prévus par la direction de l'entreprise. Ces déclarations ne constituent pas des garanties de performances futures et les événements ou résultats réels peuvent différer considérablement par rapport à ces déclarations. Les événements ou résultats réels sont soumis à des risques importants, connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs, dont beaucoup échappent au contrôle de l'entreprise. Il devrait être entendu qu'il est impossible de prédire ou d'identifier tous ces facteurs. En raison de ces risques, les investisseurs et les analystes ne devraient pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du document à laquelle elles sont faites. La Société décline toute obligation ou engagement de fournir des mises à jour ou des révisions d'une quelconque déclaration prospective à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige. Ces déclarations constituent les mises en garde de la Société au titre de la PSLRA.

Toutes les marques commerciales identifiées par®, TM ou SM sont des marques déposées, des marques commerciales et des marques de service, respectivement, d'Avaya Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Source : Avaya Newsroom

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 septembre 2023 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :