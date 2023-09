Reply reçoit 4 Oracle EMEA Cluster Partner Awards dans les catégories Innovation, Business Impact et Customer Success





Reply, intégrateur de systèmes, cabinet de conseil et Oracle Cloud Managed Service Provider, a reçu 4 prix Oracle Partner en reconnaissance de ses capacités à fournir des solutions innovantes, à générer de la valeur commerciale et à assurer le succès de ses clients. Les EMEA Cluster Partner Awards, annoncés lors de l'Oracle EMEA Partner Appreciation Reception pendant Oracle CloudWorld à Las Vegas, ont été décernés aux sociétés Reply spécialisées dans les technologies Oracle ; Healthy Reply, Nimbus Reply et Red Reply.

Ces prix récompensent les partenaires qui favorisent l'innovation, accélèrent la croissance d'entreprise et créent de la valeur permettant aux clients de réussir grâce à l'intégration technologique et aux services basés sur les technologies Oracle Cloud Application, Oracle Cloud Infrastructure et Oracle Database. Les sociétés Reply, spécialisées dans les solutions Oracle Cloud Infrastructure et expertes en solutions Oracle de bout en bout, ont reçu les prix EMEA Cluster Partner Awards suivants :

Le prix 2023 Customer Success Partner of Year ? Europe South Tech / Cloud a été décerné à Nimbus Reply pour la grande satisfaction des clients qu'elle a gagnée en leur donnant les moyens d'utiliser des solutions multi-cloud innovantes. Celles-ci ont permis de réduire les coûts opérationnels, d'augmenter les performances des applications et d'améliorer l'évolutivité du système tout en tenant compte des exigences réglementaires critiques.

Le prix 2023 Customer Success Partner of Year ? Europe North & East Tech / Cloud a été décerné à Red Reply pour ses capacités à augmenter la valeur pour ses clients finaux en rationalisant la mise en oeuvre et la gestion des solutions, en améliorant l'efficacité du capital humain, en réduisant les coûts, en minimisant la dette technique et en réalisant un retour sur investissement mesurable.

Le prix 2023 Business Impact Partner of Year ? Europe South Apps / SaaS a été attribué à Healthy Reply pour le développement de solutions exceptionnelles basées sur Oracle SaaS pour le secteur de la santé. Les solutions développées permettent d'accélérer les projets et de maximiser les avantages des versions Cloud, ce qui s'avère inestimable pour les clients dans la gestion de processus spécifiques et l'intégration avec les systèmes nationaux de soins de santé.

Le prix 2023 Innovation Partner of Year ? Europe North & East Tech / Cloud a été décerné à Red Reply pour ses capacités à créer des solutions pionnières qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs et de relever leurs défis. Red Reply a développé une solution qui permet aux entreprises de migrer rapidement et en toute transparence leurs applications patrimoniales vers le cloud. Cette migration rapide permet non seulement de réaliser des économies immédiates, mais aussi d'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. Le système permet en outre de transformer les applications patrimoniales en logiciels en tant que service dans le cloud (SaaS) par le biais d'un service entièrement géré, éliminant ainsi le besoin de ressources de développement internes considérables.

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir remporté ces prix qui reflètent notre engagement continu à fournir des solutions Oracle de pointe. Nos investissements continus dans l'innovation et la recherche et développement, ainsi que l'expertise et les capacités de nos sociétés dédiées aux technologies Oracle nous permettent de mieux prendre en charge nos clients et de tirer le meilleur parti des solutions Oracle. »

Reply, partenaire d'Oracle depuis 1997, avec ses sociétés dédiées aux technologies Oracle, est le meilleur de sa catégorie dans le domaine du Cloud Computing d'Oracle. Avec plus de 1 500 certifications Oracle, Reply possède et gère l'un des principaux centres de compétence européens. Reply est capable de combiner la couverture complète de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et a de l'expérience dans les suites d'applications Oracle, dans les technologies Oracle et dans les principales solutions verticales Oracle pour l'industrie.

Vous trouverez plus d'informations sur le partenariat entre Reply et Oracle ici.

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. En tant que réseau d'entreprises hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles commerciaux basés sur les nouveaux modèles de l'IA, des données massives, du cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des objets. Reply fournit des services de conseil, d'intégration de systèmes et des services numériques à des organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que du secteur public. www.reply.com

Healthy Reply

Healthy Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la télémédecine, la télésurveillance et la continuité de l'assistance sociale. Healthy Reply collabore avec des institutions et des organismes de santé publics et privés, des cliniques et des hôpitaux, des établissements sociaux et de santé, des compagnies d'assurance et des banques, des centres de congrès et des entreprises, afin de concevoir des services personnalisés qui peuvent garantir des soins et une assistance continus. Healthy Reply a établi de solides compétences dans les solutions Oracle ERPM Cloud et continue d'investir dans l'expansion de ses offres à travers toutes les solutions SaaS d'Oracle.

Nimbus Reply

Nimbus Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans la fourniture de solutions Multi-Cloud pour le marché de la santé et du secteur public. Composée de spécialistes ayant une expertise dans plusieurs fournisseurs de services Cloud, Nimbus Reply encourage l'adoption et l'évolution du paradigme Cloud dans le secteur public, en soutenant les clients de bout en bout dans leur voyage vers le Multi-Cloud, dans une perspective de Continuum Cloud.

Red Reply

Red Reply est la société du groupe Reply spécialisée dans l'infrastructure Oracle Cloud, avec un accent mis sur les solutions IaaS et PaaS, et propose des services de stratégie et de migration Cloud, de développement d'applications, de gestion et d'exploitation Cloud/application. Red Reply est un expert des solutions Oracle de bout en bout et l'un des premiers fournisseurs de services gérés Oracle Cloud (MSP) en Europe. www.red.reply.com

