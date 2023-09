Sollio Agriculture inaugure la nouvelle usine d'enrobage d'engrais de St. Thomas





Une entreprise de fabrication unique au pays rendue possible grâce au réseau Sollio Agriculture et son partenariat avec Pursell

ST. THOMAS, ON, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, a inauguré CRF Agritech, une nouvelle usine de production de fertilisants à libération contrôlée à St. Thomas, en Ontario. Ce projet a vu le jour en 2021, dans la foulée de la création par Sollio Agriculture d'une coentreprise regroupant plusieurs de ses coopératives du Québec, ses détaillants partenaires Agromart de l'Ontario et des Maritimes, de même que l'entreprise Pursell, un fabricant d'engrais de premier plan établi en Alabama. Plusieurs étaient présents à cet événement qui s'est également tenu en présence de l'Honorable Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, afin de célébrer l'accessibilité de fertilisants innovants au potentiel agronomique et environnemental immense pour les entrepreneurs agricoles. À l'heure actuelle, CRF Agritech est la seule usine au Canada capable de fabriquer des formulations sur mesure d'engrais à libération contrôlée.

Investissement de 25 millions $

D'une superficie de 25,800 pieds carrés, la nouvelle usine de production de fertilisants à libération contrôlée a nécessité un investissement de plus de 25 millions de dollars canadiens.

Elle produit des engrais à libération contrôlée de nouvelle génération, dont PurYield, à l'intention des producteurs de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis. Elle sera également en mesure de produire d'autres engrais destinés à des usages autres qu'agricoles. Au maximum de sa capacité, c'est plus de 100 000 tonnes annuellement qui y seront fabriquées.

Dans le cadre du Défi Accélération pour les solutions et les technologies relatives aux engrais du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, CRF Agritech a obtenu 154 000 $. Cette subvention aura permis d'accélérer la production, et conséquemment, l'adoption par les producteurs d'une nouvelle génération de technologie en matière d'engrais.

Rendement accru et bénéfices environnementaux

La technologie brevetée utilisée à St. Thomas, est appelée « à libération contrôlée », ou CRF pour Controlled-release fertilizer. Elle est utilisée pour appliquer un enrobage aux granules d'engrais, avec la possibilité d'y ajouter des micronutriments ou des biostimulants, offrant une libération graduelle des nutriments dans le sol répartie dans le temps en fonction des besoins des végétaux. Tout en étant plus avancés sur le plan technique que les produits provenant des fournisseurs traditionnels, ces engrais innovants offrent de nombreux autres avantages.

Grâce au rendement que procure une meilleure absorption des nutriments par chaque plante, les pertes de nutriments par lessivage sont réduites lorsqu'il y a un surplus d'humidité ou des pluies abondantes. Avec les événements climatiques extrêmes auxquels doivent faire face les producteurs, cet attribut majeur a la capacité d'accroître la rentabilité des fermes.

De plus, selon l'International Fertilizer Association (IFA)i, le recours aux fertilisants enrobés pourrait réduire de 20 % à 30 % la quantité nécessaire d'engrais comparativement à un produit traditionnel.

D'un point de vue environnemental, les premières études de la Ferme de recherche de Sollio Agriculture et de l'Université McGill démontrent que l'utilisation de l'engrais PurYield a le potentiel de réduire les émissions de GES de 30 %. La validation scientifique est d'ailleurs en cours.

Finalement, avec une courbe de libération prévisible et mieux définie, les producteurs peuvent cibler le moment où les plantes reçoivent les nutriments. Conséquemment, cela minimise les passages au champ et contribue, par le fait même, à mieux répondre aux enjeux reliés aux pénuries actuelles de main-d'oeuvre, vécus dans l'ensemble du réseau agricole.

L'utilisation d'engrais à libération contrôlée est conforme aux meilleures pratiques de gestion internationalement reconnues du programme 4R Nutrient Stewardship pour une gestion responsable et efficace des ressources en nutriments.

Citations :

« La nouvelle usine d'enrobage de St. Thomas s'inscrit dans les efforts déployés par Sollio Agriculture pour promouvoir des pratiques durables qui contribuent à réduire l'impact de l'activité agricole sur l'environnement et d'innover avec des produits alternatifs, le tout, en gardant pour objectif la prospérité des producteurs canadiens. L'emplacement stratégique de CRF Agritech aura pour effet de fournir une source d'approvisionnement fiable dans l'Est du Canada et le Nord-Est des États-Unis et de réduire les frais d'expédition pour nos clients. Ce partenariat stratégique entre Pursell et le réseau Sollio Agriculture nous permet d'élargir le marché potentiel pour cette technologie et de soutenir des initiatives de gestion des nutriments associée à l'utilisation de produits fertilisants. PurYield est un ajout formidable à notre gamme de produits et apporte des avantages substantiels aux agriculteurs de toute la région. »

- Casper Kaastra, chef de la direction, Sollio Agriculture

« L'inauguration de l'usine de St. Thomas est le fruit d'une collaboration fructueuse avec des partenaires d'affaires engagés qui partagent nos valeurs et confirme que la culture de Sollio Agriculture s'accorde parfaitement avec la nôtre. Ce projet des plus prometteurs nous permet de combiner nos forces et nos connaissances respectives dans le domaine des engrais et de l'innovation afin de répondre aux besoins des producteurs canadiens. Nous sommes fiers d'élargir ainsi la portée de notre technologie à de nouveaux marchés et de nous établir pour la première fois au Canada avec un partenaire reconnu dans l'industrie agricole. »

- Joe Brady, chef des finances, Pursell

« Les agriculteurs de l'Ontario doivent avoir accès à une boîte à outils complète et efficace lorsqu'il s'agit de planter, de cultiver et de récolter des cultures et des aliments de bonne qualité, dans toute la province. C'est pourquoi notre gouvernement a lancé le Défi Accélération pour les solutions et les technologies relatives aux engrais, a déclaré Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Il est formidable de voir que l'usine CRF Agritech de St. Thomas a relevé le défi et que ses efforts ont permis de mettre au point une innovation en matière d'enrobage de semences à libération lente d'éléments nutritifs. C'est un excellent exemple de la façon dont notre gouvernement soutient les solutions de l'Ontario. »

- Mme Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Affaires rurales de l' Ontario

« Notre collaboration avec Pursell stimule le développement des compétences et la transmission de connaissances non seulement dans nos réseaux de détaillants et coopératives, mais également au sein de la communauté agricole. Grâce à la technologie novatrice d'enrobage et à la fabrication locale des engrais, nous anticipons une adoption à grande échelle sur le marché des produits agricoles innovants, comme PurYield, en raison de ses avantages agronomiques et écologiques. Nous sommes fiers d'être implantés dans la région même où les agriculteurs les utiliseront, mais également d'être engagé en faveur d'une agriculture durable. »

- Mike Pastir, directeur général, CRF Agritech

Études avec McGill

Rappelons que Sollio Agriculture a annoncé en juillet dernier un important projet de recherche avec l'Université McGill. L'étude a pour but, notamment, de valider les avantages agronomiques et environnementaux de PurYield, un engrais enrobé reconnu pour améliorer l'absorption des nutriments par les plantes. Les premières études ont démontré que l'utilisation de PurYield a le potentiel de réduire les émissions de GES de 30 %, tout en maintenant ou augmentant le rendement au champ. Les chercheurs valident actuellement ces données.

À propos de Sollio Agriculture

Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, est un chef de file canadien dans le secteur de l'agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et dans les services agronomiques à valeur ajoutée au bénéfice des producteurs, des coopératives et des partenaires. Son modèle d'affaires qui combine la force d'une approche locale avec celle d'une présence nationale permet d'offrir des solutions innovantes, de s'engager dans l'adoption de pratiques agricoles plus durables et de contribuer à la prospérité des familles agricoles d'ici. Présente partout au Canada, elle compte plus de 1 200 employés et a réalisé des ventes de 2,929 milliards de dollars en 2022. Pour plus d'information, visitez sollio.ag.

À propos de Pursell

Pursell combine des matériaux d'enrobage innovants avec des techniques de traitement exclusives selon une production en usine modulaire qui permet aux détaillants de fertilisants de fournir à leurs clients des mélanges de nutriments entièrement personnalisés pour répondre aux besoins précis des cultures au fil de leur mûrissement durant la saison de croissance. Pursell redéfinit complètement le mot contrôle. Pour en savoir plus, visitez fertilizer.com.

______________________

i Trenkel, M.E. (2010) Slow-and Controlled-Release and Stabilized Fertilizers: An Option for Enhancing Nutrient Use Efficiency in Agriculture. International Fertilizer Industry Association (IFA), Paris.

