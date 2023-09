Mon Symposium : 166 nouvelles unités locatives à Québec - Lancement de la phase 2





QUÉBEC, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Les copartenaires de la phase 2 du projet résidentiel locatif Mon Symposium situé dans l'arrondissement Les Rivières à Québec, Développement FSTB s.e.c. et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, ont le plaisir d'annoncer le lancement officiel de la mise en marché des 166 nouvelles unités locatives qui seront réparties sur six étages. Situé dans le convoité quartier de Neufchâtel-Est-Lebourgneuf, ce nouveau bâtiment construit par l'entrepreneur Dinamo Construction sera livré en juillet 2024. Les premiers étages sont d'ailleurs maintenant bien visibles dans le secteur, tandis que le bureau de location est prêt à accueillir la clientèle.

Des unités locatives de qualité dans un environnement d'exception

Dans un souci d'offrir un projet qui s'intègre parfaitement dans l'environnement existant, comme ce fut le cas pour la première phase de Mon Symposium, le choix des matériaux a été finement étudié afin de garantir une insonorisation supérieure et réduire la consommation d'énergie. Les unités offriront une fenestration abondante et seront dotées de grands balcons intimes permettant de profiter de la luminosité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Axée sur l'esprit de communauté et proposant un design dynamique et rassembleur, la conception de ce projet vise à améliorer le quotidien de ses résidents en offrant des logements de qualité incluant 5 électroménagers, l'internet Wi-Fi illimité, un stationnement intérieur accessible par ascenseur et un espace de rangement. Les animaux de moins de 30 livres y seront les bienvenus et grâce à la participation de Gestipro, un gestionnaire expérimenté, un service de conciergerie sera offert sur place. En plus de toutes ces commodités, la phase 2 de Mon Symposium comptera plus d'une vingtaine de logements de conception universelle, ce qui permettra une plus grande autonomie à long terme pour les résidents ayant des besoins particuliers.

Par sa localisation stratégique à l'intersection de l'avenue Chauveau et du boulevard Robert-Bourassa, Mon Symposium tire avantage de la proximité des nombreux commerces de l'Espace Chauveau, d'une desserte fréquente en transport en commun, d'écoles accessibles à pied et de la nature environnante avec ses parcs, ses pistes cyclables et ses sentiers pédestres.

L'art au coeur de ce projet unique

Afin de marquer le lancement officiel de la mise en marché, les élus, promoteurs et partenaires ont procédé au dévoilement de la maquette de l'oeuvre « Étincelles » qui rayonnera au coeur de la cour centrale à l'été 2024. Cette structure, composée de plaques d'acier corten rétroéclairées par des jets de lumières colorés, représentera les flammes d'un feu ardent à l'image du dynamisme qui émane de la diversité des gens qui vivent en communauté.

L'aménagement extérieur sera complété par une piscine creusée chauffée, une zone foyer rassembleuse, un jardin communautaire et une Place des Symposiums qui permettra à ses résidents d'y organiser des événements ou expositions artistiques diverses.

Le public est invité à communiquer dès maintenant avec les membres de l'équipe de location Royal Lepage Blanc et Noir immobilier qui prendront soin de trouver l'espace de vie qui convient le mieux à chacun et chacune.

Pour tous les détails : monsymposium.ca.

Citations

« Le développement du projet Mon Symposium s'harmonise parfaitement à la qualité de vie de notre quartier. La construction de cette phase 2 et l'arrivée de ses nouveaux résidents ajouteront encore plus de vie à notre communauté. Particulièrement par la présence d'une vingtaine de logements en conception universelle qui permettra à des gens à mobilité réduite d'avoir accès à des logements adaptables qui leur permettront une plus grande autonomie. »

Mme Patricia Boudreault-Bruyère,

Conseillère municipale district Neufchâtel-Lebourgneuf

« En cette période de resserrement monétaire d'ampleur, nous avons demandé à tous nos intervenants au projet d'optimiser la conception et la construction du bâtiment afin de s'assurer d'offrir les meilleurs prix de loyer possible pour un bâtiment neuf. Le tout, sans compromettre nos hauts standards de qualité et d'efficacité énergétique afin d'offrir des espaces de vie agréables qui rencontrent les besoins de nos résidents. »

David Duperron,

Développement FSTB s.e.c.

« C'est avec enthousiasme que nous nous associons à l'équipe de Développement FSTB pour poursuivre le développement de Mon Symposium dans la Capitale-Nationale. À terme, ce projet comptera plus de 700 unités résidentielles locatives, symbole d'un engagement ferme au développement économique. Face aux défis actuels liés à la rareté des logements, ce projet rejoint parfaitement nos objectifs. »

Martin Raymond,

Président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Ce projet est porteur pour la région de Québec et nous sommes ravis d'y participer avec l'équipe de Développement FSTB et Dinamo Construction qui est responsable de la construction et compte parmi nos partenaires régionaux depuis 2018. »

Frédéric Bernard,

Vice-président régional, Fonds régionaux de solidarité FTQ - Québec

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2023, il comptait 47 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 6,2 milliards $ dont 1,1 milliard $ a été investi par le Fonds immobilier; 70 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer, et il cumulait des investissements de 337 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de plus de 765 000 Québécois. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,5 milliard de dollars dans plus de 1 700 entreprises.

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

18 septembre 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :