AVIS AUX MÉDIAS - L'honorable Jonathan Wilkinson fera une annonce avec la Roumanie concernant le financement des exportations

Le 15 septembre, Xiamen Ampace Technology Limited (ci-après dénommée « Ampace »), une entreprise réputée pour son engagement dans la recherche et l'innovation en matière de batteries au lithium, a marqué sa présence inaugurale à la 21e Exposition...

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, fera une annonce concernant le financement des exportations à Ottawa, en Ontario. Il sera accompagné du ministre de l'Énergie de la Roumanie, l'honorable Sebastian...

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants des médias à un breffage technique à l'occasion du début de la période d'information publique sur le projet de raccordement du complexe de valorisation des biogaz et...

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce le début de la période d'information publique sur le projet de raccordement du complexe de valorisation des biogaz et de biométhanisation de WM de Sainte-Sophie au réseau de Gazoduc...

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera des investissements dans l'énergie propre à Calgary. Un point de presse suivra. Date : lundi 18 septembre 2023 Heure : 11 h 30 (HR) Lieu : ...