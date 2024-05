L'acquisition de Vumetric par TELUS fait progresser la cyberprotection pour les entreprises nord-américaines





TELUS améliore la cyberrésilience des entreprises de toutes tailles et renforce sa gamme d'offres en matière de protection de la vie privée, de sécurité et de conformité.

VANCOUVER, BC, le 7 mai 2024 /CNW/ - TELUS Corporation (« TELUS »), chef de file mondial en technologie des communications, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Vumetric Cybersecurity (« Vumetric »), fournisseur de premier plan en cybersécurité, spécialisé dans les tests de pénétration avancés conçus pour cerner les cybervulnérabilités et les menaces aux entreprises au Canada et ailleurs en Amérique du Nord.

Les cybermenaces étant à la hausse, et le coût des violations de données à l'échelle mondiale s'élevant maintenant en moyenne à 4,45 M$ US , une augmentation de 15 % au cours des trois dernières années, il est plus important que jamais que les entreprises se dotent de solutions technologiques pour se défendre. Les risques qu'une gestion inadéquate de la sécurité pose aux entreprises comprennent la perte d'intégrité des données, la perte de données, l'inaccessibilité du service et la non-conformité, qui causent un préjudice à la marque et une atteinte à la réputation.

La plateforme numérique spécialisée de Vumetric s'ajoute à la gamme de services de sécurité de TELUS, notamment les services-conseils, la sécurité infonuagique, la sécurité du réseau et la cyberdéfense. Entièrement intégrées aux principales plateformes numériques, les solutions Vumetric centrées sur le client révolutionnent les façons de tester la cybersécurité, notamment en facilitant les tests de pénétration, ce qui permet aux entreprises de renforcer leur cybersécurité de manière préventive grâce à des tests efficaces et sur demande, afin de faire face aux cybermenaces dynamiques d'aujourd'hui.

« Les entreprises canadiennes veulent une vue d'ensemble complète de la sécurité de leur infrastructure et un niveau de sécurité plus élevé, et elles auront l'esprit tranquille en sachant que nos solutions peuvent les protéger en tout temps, explique Heather Tulk, présidente, Secteurs commercial et public, TELUS Affaires. L'expertise de Vumetric dans le repérage des faiblesses en matière de sécurité est un ajout précieux à notre vaste gamme de services et de solutions de consultation, de gestion et de sécurité. »

« Pour Vumetric, unir ses forces à celles de TELUS est un jalon important, ajoute Patrick Chevalier, président et chef de la direction de Vumetric. Nos solutions de tests avancés en cybersécurité, combinées à la gamme complète de services de cybersécurité et aux décennies d'expertise de TELUS, représentent une formidable équipe consacrée à la sécurité des infrastructures numériques de tous les secteurs d'activité. »

Conçus pour renforcer la sécurité des entreprises et les aider à être résilientes contre les cybermenaces actuelles et émergentes, les divers services offerts par TELUS comprennent :

la sécurité du réseau au moyen de solutions conçues pour protéger le réseau qui évolue et établir le périmètre de sécurité;

au moyen de solutions conçues pour protéger le réseau qui évolue et établir le périmètre de sécurité; la sécurité du nuage grâce à des solutions de sécurité robustes pour les données et les applications, permettant aux entreprises d'utiliser le nuage en toute confiance;

grâce à des solutions de sécurité robustes pour les données et les applications, permettant aux entreprises d'utiliser le nuage en toute confiance; la cyberdéfense au moyen de partenariats pour la préparation, la surveillance, la prise de mesures et la protection de leur environnement en tout temps;

au moyen de partenariats pour la préparation, la surveillance, la prise de mesures et la protection de leur environnement en tout temps; les services-conseils d'experts dans la navigation des environnements de cybersécurité complexes, qui s'assurent que les entreprises sont dotées des stratégies et des outils requis pour une protection efficace.

La vision de TELUS pour la cybersécurité n'est toutefois pas limitée aux entreprises; TELUS entend donner les moyens à tous ses clients de se protéger dans le monde numérique. TELUS Averti est un programme de littératie numérique gratuit qui propose des ressources et des ateliers informatifs visant à aider les personnes de tous âges à vivre des expériences positives en tant que citoyens numériques. Maintenant dans sa 10e année, le programme lance un nouvel atelier sur l'IA responsable destiné aux jeunes et élaboré en partenariat avec Objectif IA du CIFAR. De plus, la gamme de solutions en cybersécurité de TELUS offre à ses clients plusieurs niveaux de protection contre les cybermenaces passant par la sécurité des appareils, la surveillance du dark web à réseau privé virtuel sécurisé. Ces solutions comprennent également un service proactif de détection des menaces et un service de restauration de l'identité en cas de vol d'identité garantissant une sécurité et une tranquillité d'esprit.

Vumetric possédant plus de deux décennies d'expérience et une gamme complète de services de sécurité, cette acquisition fait progresser les efforts continus de TELUS pour offrir à ses clients le nec plus ultra en matière de sécurité.

Pour en savoir plus, visitez telus.com/cybersecurite .

