Nortal acquiert Questers, une société internationale de développement de logiciels distribués de TPXimpact





Nortal fusionnera Questers avec sa filiale pwrteams

Cette acquisition stratégique renforce la présence de pwrteams, son accès aux talents et sa capacité à constituer des équipes transfrontalières de TI et d'ingénierie pour les clients

Cette acquisition est la dernière composante du programme d'expansion européenne de Nortal, après son entrée sur le marché britannique et la nomination de Thomas Hedley au poste de directeur général il y a quelques mois

LONDRES, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Nortal, société multinationale spécialisée dans le changement stratégique et la technologie, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Questers, une société de logiciels distribués primée. En tant que filiale de TPXimpact Holdings PLC (AIM: TPX), basée au Royaume-Uni, Questers va maintenant fusionner avec pwrteams, la filiale de Nortal, afin de renforcer sa présence en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, et de consolider son activité existante de création d'équipes informatiques et d'ingénierie transfrontalières pour des clients du monde entier.

Questers, fondée en 2007, est l'une des principales sociétés internationales de développement de logiciels qui conçoit, met en place et gère des équipes dédiées sur un ensemble varié de technologies dans diverses industries. La majorité des clients de Questers se trouvent au Royaume-Uni, mais aussi aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Norvège et en Suisse.

« L'acquisition de Questers renforce notre activité pwrteams, axée sur la mise en place d'équipes transfrontalières dédiées pour nos clients. Cette acquisition nous permettra d'accroître notre présence sur le marché aux États-Unis et au Royaume-Uni, et de compléter notre forte croissance organique à deux chiffres au cours des cinq dernières années. Je suis heureux d'accueillir plus de 300 nouveaux collègues dans notre équipe », a déclaré Priit Alamäe, PDG et fondateur de Nortal.

Nortal a introduit pwrteams et a lancé le nouveau modèle commercial d'externalisation et de renforcement des équipes dans le portefeuille de l'entreprise en 2022, suite à l'acquisition de Skelia . pwrteams travaille avec des clients en Europe et en Amérique du Nord, tels que TUI et Thomas Cook Group. Les centres de services de l'entreprise sont situés en Ukraine, en Pologne, en Serbie, en Lituanie, en Estonie, au Mexique et, suite à l'acquisition de Questers, également en Bulgarie.

« L'accès à des talents de qualité est le fondement des projets de croissance de pwrteams, et cette dernière acquisition marque la première étape de notre parcours d'expansion. Les talents technologiques de haut niveau de Questers en Bulgarie complètent parfaitement les capacités de la communauté existante de pwrteams. Ensemble, nous visons à devenir le leader international dans la mise en place d'organisations transfrontalières dédiées aux technologies de l'information et à l'ingénierie afin d'étendre les activités de nos clients avec rapidité, efficacité et évolutivité », a commenté Karel Saurwalt, PDG de pwrteams.

« Faire partie de TPXImpact a transformé Questers en une entreprise mature et performante qui a fourni une valeur constante à nos clients. Rejoindre l'activité pwrteams de Nortal nous offre une nouvelle opportunité dans notre évolution pour répondre aux besoins changeants du secteur mondial de la collaboration technologique avec une offre encore plus puissante. L'affinité naturelle de nos deux entreprises et la complémentarité de nos compétences nous permettront de croître dans un plus grand nombre d'industries et de territoires », a indiqué Alexander Drangajov, PDG de Questers.

« J'aimerais remercier tous nos collègues de Questers pour l'important travail qu'ils ont accompli au sein du groupe au cours des cinq dernières années, et je suis convaincu que Nortal représente une excellente solution pour l'avenir de l'entreprise », a ajouté Bjorn Conway, PDG de TPXimpact.

Cette annonce intervient alors que Nortal, multinationale spécialisée dans le changement stratégique et la technologie, rendue célèbre par la transformation numérique du gouvernement estonien (« e-Estonia »), continue d'étendre sa présence en Europe et en Amérique du Nord. Plus récemment, l'entreprise a annoncé la création d'un centre de livraison à Guadalajara, au Mexique, afin de se rapprocher de ses clients en Amérique du Nord. Elle s'est également implantée au Royaume-Uni avec ses offres pour les secteurs public et privé, et a nommé Thomas Hedley au poste de directeur général afin d'étendre les capacités mondiales de l'entreprise au Royaume-Uni.

