N2Pricingtm RMS de Revenue Analytics s'étend en Europe et ouvre un bureau à Barcelone





ATLANTA, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Revenue Analytics, entreprise pionnière dans le domaine du revenue management, est fière d'annoncer l'expansion de son système N2Pricing RMS en Europe. Cette expansion, dont le siège social se trouve à Barcelone, témoigne notre engagement inébranlable à comprendre et à répondre aux besoins nuancés des hôteliers européens.

Revenue Analytics a fait ses preuves dans la région, avec plus de 350 établissements en Europe utilisant actuellement N2Pricing. N2Pricing offre des capacités de gestion de revenue management centralisé à une variété de types de propriétés, des hôtels 3 étoiles aux complexes hôteliers 5 étoiles Il s'agit d'un système RMS complet intégré dans un logiciel moderne et intuitif.

En plus du siège situé à Barcelone, nous établirons bientôt un bureau satellite au Royaume-Uni. Cette expansion renforcera notre présence et notre accessibilité en Europe, nous permettant de mieux servir nos clients dans la région grâce à une assistance localisée et une expertise du marché. David Orensanz (directeur général pour l'Europe) a rejoint l'équipe de Revenue Analytics pour diriger les efforts d'expansion. Grâce à sa grande expérience et à sa connaissance approfondie du secteur, M. Orensanz va nous permettre de mieux comprendre les besoins spécifiques des hôteliers européens, d'assurer une intégration transparente et d'offrir une valeur maximale à nos clients. Il sera soutenu par une équipe européenne dédiée au Customer Success, qui fournira une assistance en temps réel dans les différentes langues locales.

« L'expansion de N2Pricing en Europe représente une étape importante dans notre parcours visant à favoriser le passage à un véritable revenue management centralisé », a expliqué Dax Cross, le PDG de la société. « Nous sommes déterminés à forger des partenariats durables avec nos clients, à offrir une valeur exceptionnelle et à encourager l'innovation dans le paysage hôtelier européen. »

Pour en savoir plus sur N2Pricing, rendez-vous sur revenueanalytics.com/hospitality/n2pricing.

À propos de Revenue Analytics

Revenue Analytics a inventé leyield management en 1984. Aujourd'hui, ils sont les cerveaux derrière N2Pricingtm ? le premier système moderne de revenue management pour l'industrie hôtelière. N2Pricing rationalise et automatise le revenue management sur l'ensemble d'un portefeuille de propriétés. Ces capacités permettent aux Revenue Managers de récupérer 50 heures par mois pour se consacrer à des tâches à fort impact, afin que les hôteliers puissent arrêter de perdre des bénéfices et commencer à exploiter tout le potentiel de leurs collaborateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2210484/N2Pricing_is_expanding_to_Europe.jpg

18 septembre 2023 à 03:00

