Concordium permet une nouvelle norme de vérification de l'âge dans un contexte de préoccupations croissantes vis à vis de la protection de la vie privée





La plateforme Web3 ID fournit une méthode de vérification de l'âge respectueuse de la vie privée, qui offre aux utilisateurs un contrôle inégalé des données sur un outil d'identification fonctionnel basé sur la blockchain pour les particuliers et les entreprises

ZURICH, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Concordium, la blockchain de couche 1 basée sur la science qui créé un monde numérique plus sûr, a dévoilé avec fierté Web3 ID : une plateforme d'identification de pointe offrant des capacités de vérification de l'âge conçues pour prioriser la vie privée des utilisateurs, tant pour les particuliers que pour les entreprises. L'outil de vérification de l'âge de Concordium permet de protéger les mineurs en ligne, dans un contexte de préoccupations croissantes en matière de protection de la vie privée et de collecte explicite de données par les organisations technologiques.

Web3 ID exploite la technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance (« Zero-Knowledge proof ») de Concordium pour offrir une approche novatrice de la vérification de l'âge, sans jamais compromettre les données des utilisateurs ou la confidentialité. En téléchargeant un formulaire d'identification émis par le gouvernement sur leur portefeuille, les utilisateurs de Web3 ID peuvent considérablement réduire la quantité de données divulguées lors de la vérification d'identité en ligne, leur permettant de garder le contrôle de toute information sensible. Mikael Breinholst, chef de produit chez Concordium, a évoqué l'inquiétude généralisée entourant les outils de vérification de l'âge en ligne, déclarant que « les outils actuels de vérification de l'âge en ligne sont un grave sujet de préoccupation pour de nombreuses personnes. Les sites soumis à des restrictions d'âge n'ont que peu ou pas d'obstacles à leur accès, exposant les consommateurs mineurs à un univers de contenu pour adultes. La technologie blockchain, et Web3 ID en particulier, permet aux entreprises de demander une preuve de l'âge d'un individu sans stocker ces données ni les revendre à des annonceurs. Avec Web3 ID, les utilisateurs conservent leur autonomie et la sécurité de leurs informations personnelles tout en bénéficiant de la sécurité inhérente à la technologie blockchain. »

La couche d'identification intégrée de Concordium et la technologie de preuve à divulgation nulle de connaissance garantissent que l'identité en ligne d'un utilisateur est vérifiée de manière sécurisée et décentralisée, tout en préservant sa vie privée. Seules des informations strictement pertinentes sont demandées aux utilisateurs lors des transactions sur la plate-forme Web3 ID, tandis que les informations non liées sont conservées dans un portefeuille décentralisé. Les utilisateurs de Web3 ID bénéficient également d'une sécurité transactionnelle accrue grâce à la technologie de conformité de Concordium. En conséquence, les individus et les entreprises sont habilités à exercer un contrôle complet sur leurs informations, en luttant efficacement contre les problèmes de propriété des données associés aux systèmes hérités centralisés. Kåre Kjelstrøm, directeur de la technologie et chef de produit pour Concordium, a indiqué que « la plateforme Web3 ID de Concordium est intuitive et facile à utiliser. Elle offre une utilisation transparente tout en étant rentable, et réduit les processus d'identification en ligne. En plus d'empêcher les enfants d'accéder à des sites interdits aux mineurs, Web3 ID est capable de partager des informations médicales spécifiques sans que le destinataire ait accès à l'ensemble des antécédents médicaux d'une personne, de prouver l'authenticité du permis de conduire d'un utilisateur, ou simplement de s'assurer que les données de l'utilisateur sont authentiques et non

pas le résultat de l'utilisation de bots. Ce modèle comble bon nombre des lacunes en matière de sécurité des identifiants causées par le monopole des grandes entreprises technologiques sur les données. »

La création d'une nouvelle norme de vérification de l'âge favorise la mission de Concordium consistant à soutenir un avenir réglementé pour les organisations nouvelles et existantes qui s'appuient sur la technologie blockchain. Cette réalisation fait suite à de récents partenariats, avec par exemple le fournisseur de services d'IA 2021.ai et la plateforme de valorisation des crédits carbone Aqualibre.

Pour de plus amples informations sur la plateforme Web3 ID de Concordium, rendez-vous sur : Concordium.com

À propos de Concordium Concordium est une couche verte 1 sans permission, une blockchain soutenue par la science qui équilibre la vie privée et la responsabilité grâce à sa couche d'identification et aux preuves à divulgation nulle de connaissance (Zero-Knowledge-Proofs). La clé pour développer des entreprises consiste à instaurer un climat de confiance autour des identifiants. Concordium fournit une plateforme blockchain rapide, sécurisée et à grande échelle qui facilite la construction de cas d'utilisation et l'utilisation d'applications décentralisées (DApps). Concordium se distingue par une identification vérifiée et une finalité instantanée avec un débit élevé et des frais de transaction faibles liés à FIAT. Avec des dirigeants d'entreprises du Fortune 500, de Volvo, d'IKEA, du Credit Suisse, d'Uber et de plateformes de fintech à succès, l'équipe fait évoluer la chaîne vers son vaste réseau des plus grandes entreprises du monde. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : concordium.com

15 septembre 2023 à 13:33

Communiqué envoyé leet diffusé par :