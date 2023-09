Coupe des Présidents 2024 à Montréal : d'importantes retombées économiques attendues





MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain recevait hier les hauts dirigeants et les capitaines de la Coupe des Présidents 2024, Luc Bertrand et Ryan Hart, ainsi que Mike Weir et Jim Furyk, un an avant ce prestigieux tournoi de golf qui se tiendra à Montréal du 24 au 29 septembre 2024. Près de 200 personnes étaient rassemblées à Place Ville Marie pour l'occasion.

« Les échanges tenus hier ont démontré toute la pertinence et l'importance d'accueillir des événements sportifs de prestige à Montréal. Ils jouent un rôle clé dans la vitalité de la métropole et son attractivité hors de nos frontières. Avec près de 30 000 partisans attendus en 2024, les retombées économiques s'annoncent massives pour notre trame commerciale, notamment nos hôtels et nos restaurants. Dans la lignée d'une saison 2023 réussie, nous pouvons d'ores et déjà être optimistes pour l'année prochaine : Montréal continuera d'être dynamique et attractive dans le monde entier », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« La Coupe des Présidents, de retour à Montréal l'automne prochain, est un événement sportif majeur qui offrira un rayonnement exceptionnel de la ville et du Québec sur la scène canadienne et internationale. Attirant des partisans des quatre coins du globe, cet événement d'envergure a également le potentiel de favoriser de belles retombées économiques pour la métropole. Liée à notre mission de contribuer à la prospérité des collectivités et des entreprises, la Coupe mettra aussi en lumière les bienfaits de ce sport, notamment avec l'initiative Golf junior communautaire RBC, qui crée plus de diversité et d'équité au golf en permettant un accès abordable à ce sport pour les jeunes de communautés sous-représentées au Canada, incluant celles du Québec », a conclu Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale, Direction du Québec, RBC Banque Royale.

À propos de l'événement « Un échange avec les capitaines de la Coupe des Présidents 2024 »

L'événement « Un échange avec les capitaines de la Coupe des Présidents 2024 » a été réalisé en collaboration avec Montreal Gazette et grâce à l'appui de notre partenaire relayeur, Tourisme Montréal.

À propos de la série Leaders internationaux

La série Leaders internationaux est réalisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et présentée par RBC. Sous cette bannière, la Chambre reçoit des personnalités inspirantes de tous les horizons, reconnues internationalement et dont la vision et les réalisations ont changé notre monde. Par le passé, elle a notamment accueilli le 44e président des États-Unis, Barack Obama, l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama, l'ancienne secrétaire d'État Hillary Rodham Clinton, l'ex-président de General Electric Jack Welch, le fondateur de Wikipédia, Jimmy Wales, le cofondateur d'Apple Steve Wozniak et le cofondateur de Twitter Biz Stone.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

14 septembre 2023 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :