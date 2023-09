Wipro s'associe à un équipage de voile exclusivement féminin pour battre le record du tour du monde le plus rapide





Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), l'une des principales sociétés de conseil et de services technologiques, a annoncé son partenariat avec The Famous Project, un défi à la voile réunissant les meilleures navigatrices professionnelles du monde entier pour s'attaquer au Trophée Jules Verne, le prestigieux prix récompensant le tour de la planète le plus rapide, considéré comme l'un des défis océaniques les plus difficiles à relever au monde.

L'équipage du Famous Project est dirigé par la célèbre skippeuse de course au large Alexia Barrier (FRA) qui, en 20 ans de carrière, a parcouru l'équivalent de 10 tours de la planète, bouclé l'emblématique Vendée Globe en solitaire et sans escale en 2021 et traversé l'Atlantique pas moins de 18 fois.

Sa co-skippeuse est Dee Caffari (GBR), une navigatrice qui a battu des records avec six tours du monde à son actif et qui est la seule femme à avoir fait le tour du monde en solitaire, dans les deux sens.

L'équipage actuel qui s'entraîne et participe aux courses avec Alexia et Dee est le suivant :

Helena Darvelid (SWE), 12 records du monde de vitesse à la voile

Sara Hastreiter (USA), navigatrice autour du monde et aventurière de montagne

Elodie Jane Mettraux (SUI), grande spécialiste du multicoque

Joan Mulloy (IRL), spécialiste du solo offshore

Marie Riou (FRA), vainqueur de la course The Ocean Race

Marie Tabarly (FRA), skippeuse de Pen Duick VI

Relever le défi du Trophée Jules Verne avec un équipage exclusivement féminin sera une première mondiale.

Aucune équipe féminine n'a fait le tour du monde pour tenter de remporter le trophée, et aucune femme n'a fait partie d'un équipage pour conquérir le légendaire Trophée Jules Verne.

TThierry Delaporte, directeur général et administrateur délégué de Wipro Limited a déclaré : « The Famous Project est le premier du genre, et donc unique. Cet équipage exclusivement féminin de navigatrices expertes marquera l'histoire et ouvrira la voie à de nombreuses autres. Nous sommes fiers de soutenir ce projet extraordinaire qui reflète l'esprit d'ambition audacieuse de Wipro ».

Dans une course contre la montre, où chaque seconde compte, la technologie de Wipro fournira des données et un suivi en direct, apportant des informations contextualisées pour inciter l'équipage à effectuer certains ajustements sur le bateau ou dans leurs habitudes afin d'améliorer leurs performances.

Passionnée et farouchement compétitive, la mission de Mme Barrier a toujours été de se remettre en question, d'inspirer les autres, en particulier les femmes, à poursuivre leurs rêves et à se faire entendre, ainsi que de sensibiliser le public aux questions environnementales. Cette philosophie se reflète dans les principaux objectifs du Famous Project, qui sont les suivants :

battre le record du tour du monde en équipage le plus rapide ; le record actuel, établi en 2017 par le skipper français Francis Joyon et son équipage exclusivement masculin, est de 40 jours 23 heures 30 minutes et 30 secondes ;

établir un premier record mondial pour un équipage exclusivement féminin ;

collecter des données sur la santé des océans à des fins de recherche scientifique ;

élaborer un programme éducatif sur la protection de l'environnement.

Alexia Barrier, skippeuse du Famous Project, a déclaré : « The Famous Project est plus qu'un simple effort sportif, c'est une occasion pour nous de relever des défis mondiaux et d'encourager l'éducation sur l'importance de la santé des océans. Wipro, en tant qu'entreprise et communauté mondiale, partage les mêmes valeurs que nous : relever de grands défis, être performant au plus haut niveau, tout en sachant prendre soin les uns des autres et respecter notre planète. Au nom de toute l'équipe du Famous Project, nous sommes très fiers de faire partie de cette grande famille et de relever ensemble ce défi de rêve ».

Pour se préparer, l'équipe s'engagera dans un programme d'entraînement qui les verra participer à plusieurs courses et tentatives de record avant que leur tentative de record ne commence à partir d'octobre 2025. L'équipage naviguera sur le trimaran Ultime de 100 pieds IDEC Sport, le bateau qui détient actuellement le record du Trophée Jules Verne.

Wipro rejoint le CIC en tant que partenaire fondateur de ce projet, ainsi que l'IDEC en tant que partenaire officiel.

À propos de Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de services technologiques et de conseil de premier plan qui se concentre sur la construction de solutions innovantes répondant aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. En nous appuyant sur notre portefeuille holistique de compétences en matière de conseil, de conception, d'ingénierie et d'exploitation, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à créer des entreprises durables et prêtes pour l'avenir. Avec 250 000 employés et partenaires commerciaux dans plus de 60 pays, nous tenons notre promesse d'aider nos clients, nos collègues et nos communautés à prospérer dans un monde en constante évolution. Pour tout renseignement supplémentaire, rendez-vous sur www.wipro.com.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d'immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d'intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d'incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l'acquisition de sociétés en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

D'autres risques susceptibles d'affecter nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans les documents que nous avons déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, les rapports annuels sur le formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles à l'adresse www.sec.gov. Nous pouvons, de temps à autre, faire d'autres déclarations prospectives écrites et orales, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs mobilières des États-Unis) et dans nos rapports aux actionnaires. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 septembre 2023 à 14:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :