Avis de santé publique : éclosion de cas présumés de botulisme à Bordeaux, en France, en lien avec des sardines provenant de Tchin Tchin Wine Bar





OTTAWA, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Avis original

Pourquoi tenir compte du présent avis

Les autorités de santé publique en France enquêtent sur 10 cas présumés de botulisme. Trois de ces cas sont des résidents du Canada. Une personne parmi les cas est décédée; elle n'était pas originaire du Canada.

Avant de présenter des symptômes, toutes les personnes concernées ont mangé au même restaurant, le Tchin Tchin Wine Bar à Bordeaux, en France. Le restaurant est situé près de la zone des partisans de la Coupe du monde de rugby 2023, un endroit très fréquenté par les touristes.

On soupçonne que les sardines qui sont préparées par le restaurant et qui y sont servies sont la source de la maladie. Les expositions ont eu lieu du 4 au 10 septembre 2023. D'autres cas pourraient être constatés parmi les Canadiennes et Canadiens qui voyagent en France et qui ont pris un repas dans ce restaurant, puisqu'il peut s'écouler jusqu'à huit jours avant que les symptômes du botulisme apparaissent. Les personnes qui voyagent en France et qui ont pris un repas au restaurant Tchin Tchin Wine Bar entre le 4 et le 10 septembre 2023 devraient surveiller l'apparition de symptômes et consulter immédiatement un médecin si elles présentent des symptômes.

Qu'est-ce que le botulisme

Le botulisme est une maladie rare, mais grave. Il est causé par une toxine produite par un certain type de bactérie. On le contracte principalement en consommant des aliments ou des boissons contaminés par la toxine. Les aliments et les boissons deviennent contaminés lorsque les spores de la bactérie qui cause le botulisme pénètrent dans ces produits, où elles se développent et produisent des toxines.

Vous pouvez aider à prévenir le botulisme en suivant des pratiques de manipulation sécuritaire des aliments, c'est-à-dire :

réfrigérer rapidement les restes;

utiliser les aliments conservés dans l'huile dans les 10 jours suivant leur ouverture;

conserver les aliments dans l'huile, comme les légumes et les herbes, au réfrigérateur;

veiller à ce que les aliments devant être réfrigérés le soient;

vous renseigner sur les conseils de salubrité de la mise en conserve des aliments si vous faites vos propres conserves;

garder les pommes de terre cuites au four et enveloppées dans du papier d'aluminium chaudes jusqu'à ce qu'elles soient servies, ou les placer au réfrigérateur;

éviter de consommer des aliments provenant de conserves qui fuient ou dont les extrémités sont gonflées ou bosselées. Le contenu de conserves endommagées pourrait être contaminé et être impropre à la consommation.

Symptômes

Dans la plupart des cas, les symptômes du botulisme apparaissent rapidement. Toutefois, à la suite d'une exposition à des boissons ou aliments contaminés, il peut s'écouler jusqu'à huit jours avant l'apparition de symptômes. Les personnes touchées peuvent devenir gravement malades rapidement et avoir besoin d'être hospitalisées. Les personnes qui nécessitent une hospitalisation peuvent se rétablir, mais il y a un risque de conséquences graves, y compris la mort.

Voici quelques symptômes du botulisme d'origine alimentaire :

nausées;

vomissements;

fatigue

constipation;

vision double ou brouillée;

affaissement des paupières

difficulté à avaler;

assèchement de la bouche;

insuffisance respiratoire;

paralysie.

Ce que vous devez faire pour protéger votre santé

Toute personne qui a mangé dans ce restaurant et qui développe l'un ou l'autre des symptômes décrits plus haut devrait consulter un médecin sans tarder. Nous rappelons aux personnes qui voyagent en France et qui ont pris un repas au restaurant Tchin Tchin Wine Bar entre le 4 et le 10 septembre 2023 de surveiller l'apparition de symptômes.

Ce que fait le gouvernement du Canada

Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger la santé et la sécurité des Canadiennes et des Canadiens. L'Agence de la santé publique du Canada mène les efforts de prévention et de contrôle des maladies infectieuses au pays. Elle communique régulièrement avec ses partenaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et internationaux, comme Santé Publique France, pour surveiller les éclosions et y faire face.

Renseignements supplémentaires

