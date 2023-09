Une enquête de l'ASFC dans la Région du Québec mène à la saisie d'armes prohibées et de substances explosives - Un homme de Montréal accusé





MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est déterminée à assurer la sécurité de nos collectivités.

Suite à une enquête initiée par l'Agence des services frontaliers du Canada, M. Guy Jr. Thibault a comparu les 16 et 17 août 2023 au Palais de justice de Montréal où il a été accusé d'un chef d'importation d'armes prohibées en vertu de l'article 159 de la Loi sur les douanes, d'un chef de possession d'arme prohibée en vertu de l'article 91(2) du Code criminel et de trois chefs de possession de substances explosives en vertu de l'article 82(1) du Code criminel.

M. Thibault a été arrêté suivant l'exécution d'un mandat de perquisition à son domicile le 16 et le 17 août par des enquêteurs de l' Agence des services frontaliers du Canada, assistés du Service de police de la Ville de Montréal. L'opération a mené à la saisie de quatre types de poudres identifiées comme étant des précurseurs explosifs, des composantes pour fabriquer des bombes artisanales, des centaines de pièces d'armes à feu, de 24 couteaux dont deux étaient prohibés, d'un coup de poing américain, des répliques d'armes à feu de type « airsoft », des pistolets lance-fusées pouvant tirer des munitions, des cartouches, munitions et équipements pour faire des munitions, des items reliés à de la pornographie juvénile et plusieurs autres marchandises et documents.

Cette enquête de l'Agence des services frontaliers du Canada a débuté en juin 2023 après qu'un colis contenant des pièces pour une arme à feu a été intercepté par les agents des services frontaliers à l'Établissement de traitement du courrier Léo-Blanchette, à Montréal.

L'individu est présentement détenu et sera de retour en cour le 11 octobre 2023.

« Ces accusations et la saisie d'armes et de substances explosives sont le résultat des mesures qui sont prises par l'Agence des services frontaliers du Canada pour perturber les activités criminelles et protéger nos collectivités. Le personnel de l'ASFC accomplit au quotidien un travail important pour assurer la sécurité des Canadiens ».

- Annie Beauséjour, directrice générale régionale, Région du Québec, Agence des services frontaliers du Canada

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, l'Agence a empêché plus de 1 100 armes à feu et 24 400 armes prohibées de se retrouver dans nos rues dans le cadre de ses efforts continus visant à assurer la sécurité de nos collectivités.

Pour obtenir les plus récentes statistiques sur les activités d'exécution de la loi, consultez la page sur les saisies effectuées par l'Agence des services frontaliers du Canada .

. Une liste des marchandises réglementées et prohibées, y compris les armes à feu, peut être consultée ici.

Si vous avez de l'information sur une activité transfrontalière suspecte, veuillez communiquer avec la ligne de surveillance frontalière de l'Agence des services frontaliers du Canada au numéro sans frais suivant : 1-888-502-9060.

