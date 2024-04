Watergirl Quilt Co. annonce la croisière 2024 de Alaska Quilters





PRESCOTT, ON, 30 avril 2024 /CNW/ - Watergirl Quilt Co. est ravie d'organiser sa toute première croisière de courtepointe en septembre 2024 et est impatiente d'accueillir les amateurs de courtepointe à bord. Les participants peuvent s'attendre à vivre une expérience de courtepointe enrichissante avec une variété d'ateliers offerts tout au long de la croisière.

Cette aventure inoubliable de courtepointe en mer aura lieu le 8 septembre 2024, à partir de Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada, pour un voyage d'une semaine rempli de créativité, de détente et d'inspiration. La croisière sera de retour à Vancouver le 15 septembre 2024, après une expérience de courtepointe sans pareille. Les participants navigueront sur le Brilliance of the Seas de Royal Caribbean.

Le forfait, dont le prix est de 2 345 $ par personne et qui comprend une occupation double dans une cabine intérieure (améliorations disponibles), comprend le tarif croisière, les frais de classe courtepointe et les taxes. Pour obtenir votre place sur cette croisière exclusive, un dépôt de 500 $ par personne est requis. Planifiez votre croisière, car le dernier paiement est exigible d'ici le 10 juin 2024. Tous les prix sont en dollars canadiens, taxes comprises.

Pendant la croisière, trois options d'atelier seront offertes chaque jour selon l'itinéraire. Les participants peuvent choisir entre deux cours de six heures et deux cours de trois heures, offrant un total de 12 ateliers différents parmi lesquels choisir. Bien que les participants aient accès à toutes les options d'atelier, ils ne pourront participer qu'à quatre ateliers pendant toute la durée de la croisière.

Pour assurer un processus de sélection harmonieux des ateliers, Watergirl Quilt Co. exige que les participants indiquent leur premier, deuxième et troisième choix pour chaque séance pendant la semaine. Les sélections d'ateliers seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Michelle Peters et Scott Waldron, les hôtes de la croisière de courtepointe, sont des personnes dévouées qui ont un amour commun pour la courtepointe et une passion pour la création d'expériences de courtepointe inoubliables. Grâce à leur expertise et à leur hospitalité chaleureuse, Michelle et Scott veillent à ce que chaque participant se sente bien accueilli et inspiré tout au long de la croisière de courtepointe. Patti Carey et Paul Leger, deux des éminents enseignants qui ont participé à la croisière, apportent une mine de connaissances et de créativité aux ateliers. Leurs conseils, leur mentorat et leurs méthodes d'enseignement novatrices permettent aux participants d'explorer de nouvelles techniques de courtepointe, de perfectionner leurs compétences et de libérer leur créativité dans un environnement favorable et encourageant.

Avec des arrêts à Sitka, Juneau et Haines, en Alaska, il y aura beaucoup de temps pour l'exploration. Les participants parcourront également le magnifique passage intérieur et découvriront des sites incroyables comme le fjord du bras Tracy. L'horaire de courtepointe complète les arrêts de croisière, afin que les participants ne ratent rien. De plus, il y a des heures de couture ouverte, ce qui offre une flexibilité optimale.

Préparez-vous à entreprendre un voyage de courtepointe sans pareil, alors que vous faites preuve de créativité, apprenez de nouvelles techniques et interagissez avec d'autres amateurs de courtepointe dans le contexte époustouflant de la côte époustouflante de l'Alaska. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez leur site : https://gravitate.travel/alaska-quilters-cruise-2024-group2/

Watergirl Quilt Co. est une boutique de courtepointe située à Prescott, en Ontario, qui offre une vaste gamme de fournitures de courtepointe en ligne pour les amateurs de courtepointe de tous les niveaux. Sa vaste sélection comprend des tissus, des fils et des notions magnifiques pour inspirer le prochain projet de courtepointe des clients. De plus, l'atelier de courtepointe offre des cours de courtepointe intéressants donnés par des instructeurs expérimentés qui sont conçus pour aider les autres à améliorer leurs compétences en courtepointe. Elle offre également des machines à coudre haut de gamme de Bernina et des locations de bras longs. Pour en savoir plus sur leur boutique de courtepointe : https://www.watergirlquiltco.com/

