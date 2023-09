« La passion de donner le meilleur de soi-même » : OANDA annonce le premier ambassadeur de sa marque, Robert Lewandowski





LONDRES, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- OANDA, un leader mondial des services de trading multi-actifs en ligne, de données et d'analyses sur les devises, a annoncé la nomination de Robert Lewandowski en tant qu'ambassadeur mondial de sa marque.

Jouant comme attaquant pour le FC Barcelone, club de La Liga, ce footballeur de classe mondiale est aussi capitaine de l'équipe nationale polonaise. Reconnu pour son professionnalisme, son positionnement, sa technique et sa précision, Robert Lewandowski est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de sa génération, et l'un des joueurs les plus performants de l'histoire de la Bundesliga et du Bayern de Munich. Buteur prolifique, il a inscrit plus de 600 buts en club et en sélection et a conquis un grand nombre de supporters dans le monde entier.

« Robert Lewandowski est le professionnel par excellence. Son style de jeu, stratégique, précis et sûr, correspond parfaitement à l'engagement de la marque OANDA pour un "trading plus intelligent" », a déclaré Darren Moffett, directeur général du marketing chez OANDA.

L'association avec M. Lewandowski est le fruit d'une stratégie de marketing à long terme visant à promouvoir la marque primée OANDA.

M. Moffett a ajouté : « OANDA a pour objectif de proposer un trading plus intelligent en offrant aux traders la plateforme intuitive, les outils puissants et l'exécution sans faille dont ils ont besoin pour gérer leurs ordres. Nous recherchions un ambassadeur de marque qui reflète l'esprit de notre marque : un maître dans son domaine, reconnu pour son professionnalisme et jouissant d'une notoriété mondiale. Robert est le candidat idéal. »

OANDA, l'un des principaux groupes de trading en ligne, entend développer sa présence sur divers marchés. Dans le cadre de ce partenariat, M. Lewandowski participera à un certain nombre de campagnes multimédias mondiales, incarnant le visage et la voix de la marque, dans le but de communiquer l'objectif d'OANDA : créer des expériences de trading plus intelligentes.

« Je suis très heureux de m'associer à OANDA, l'un des principaux groupes de trading en ligne au monde, car nous partageons la même passion : donner le meilleur de nous-mêmes. La préparation, la concentration et les compétences sont essentielles pour réussir sur le terrain, tout comme elles le sont dans la finance », a déclaré Robert Lewandowski au sujet de la collaboration.

À propos d'OANDA

Fondé en 1996, OANDA est l'un des principaux groupes de trading en ligne au monde. Il offre des services de négociation multi-actifs, des données sur les devises et des services d'analyse aux particuliers et aux entreprises dans le monde entier.

Depuis ses débuts, où il fournissait gratuitement sur Internet des données sur les taux de change, jusqu'au lancement d'une plateforme de trading sur le marché des changes qui a contribué à ouvrir la voie au trading de devises en ligne, OANDA s'est toujours attaché à créer des expériences de trading plus intelligentes.

Avec des entités réglementées présentes sur les marchés financiers parmi les plus actifs du monde, y compris New York, Toronto, Londres, Varsovie, Singapour, Tokyo et Sydney, OANDA permet aux particuliers de négocier différentes classes d'actifs sur une plateforme de trading primée. Selon la région, il peut s'agir de dérivés d'indices boursiers mondiaux, d'actions, de matières premières, de bons du Trésor, de métaux précieux, de devises ou de crypto-monnaies.

