MANCHESTER CITY : JOIE ANNONCÉE COMME PARTENAIRE D'APPELLATION OFFICIEL DU STADE ACADEMY





Le Stade Joie est le seul stade construit à cet effet dans la Women's Super League et le premier à avoir un partenaire d'appellation

MANCHESTER, Angleterre, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Manchester City a annoncé aujourd'hui que la marque d'articles de puériculture Joie était le partenaire d'appellation officiel du stade Academy, ce qui en fait le premier club de la Women's Super League à conclure un accord commercial relatif aux droits d'appellation de son stade.



L'ensemble de l'équipe féminine de Manchester City, y compris la capitaine Steph Houghton, Chloe Kelly et Demi Stokes, a célébré cette étape importante en coupant un gigantesque noeud Joie orange qui entourait le stade nouvellement baptisé.

L'attribution du nom au stade marque la nouvelle phase du partenariat pluriannuel entre la marque d'équipement pour bébés Joie, et Manchester City, qui s'engagent ensemble à mettre en place et à améliorer des services adaptés aux familles dans le stade.

Inauguré en 2014 dans le cadre de l'investissement continu du club dans l'est de Manchester et le campus Etihad, le stade d'une capacité de 7 000 places est le seul stade construit à cet effet dans la Women's Super League et est le domicile de Manchester City Women. En outre, le stade accueille de nombreux matches de l'Elite Development Squad et de l'équipe de jeunes de City.

Gavin Makel, directeur général de Manchester City Women, a déclaré : « Ce jour est un moment très important pour Manchester City, car nous accueillons Joie en tant que partenaire d'appellation officiel.

« Partenaire de l'équipe féminine depuis mars dernier, Joie partage notre engagement envers les valeurs familiales et les normes élevées, et nous sommes ravis que la marque ait décidé de renforcer sa relation actuelle.

« Cela témoigne une fois de plus de l'importance, de la croissance et de l'attrait commercial de Manchester City Women et de l'ensemble du football féminin, et nous sommes ravis de travailler avec Joie pour maximiser les possibilités offertes aux familles lors de nos matches. »

David Welsh, directeur général senior de Joie, a déclaré : « Le football procure une expérience inoubliable aux familles et, en nous associant à Manchester City Women et en devenant le partenaire d'appellation officiel du stade, notre but est de rendre ce sport véritablement accessible à tous.

« Nous sommes incroyablement fiers des mesures que nous prenons pour offrir une expérience complète et nous nous engageons à développer notre offre et à faire en sorte que le stade Joie soit l'un des plus accueillants pour les familles dans la Women's Super League. »

D'autres marques internes et externes mettant en vedette le logo Joie apparaîtront sur les équipements du stade.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2210886/Manchester_City_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2210887/Manchester_City_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2210888/Manchester_City_3.jpg





14 septembre 2023 à 06:47

