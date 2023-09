R&D Leverage Europe étoffe ses services pour offrir une solution complète en matière de développement de produits et d'outils pour les moules d'injection-soufflage





ASHFIELD, Angleterre, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- R&D Leverage Europe, une filiale d'Adler Industrial Solutions, a annoncé une expansion significative de ses services avec l'ajout des capacités de moulage par injection-soufflage (IBM). En 2023, la société a investi de manière substantielle dans les équipements et les infrastructures pour faciliter ce développement, y compris l'achat de machines de moulage par injection-soufflage pour la validation et l'échantillonnage des moules.

Cette expansion des capacités marque un moment de transformation pour R&D Leverage Europe, qui se positionne comme un fournisseur de solutions complètes dans le secteur du moulage par injection-soufflage. Animée d'un engagement sans faille en faveur de l'innovation et de la satisfaction de la clientèle, l'entreprise entrevoit un immense potentiel dans ce segment de marché exigeant.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre expansion dans le secteur du moulage par injection-soufflage », a déclaré James Ramsey, directeur général de R&D Leverage Europe. « Nos investissements substantiels et notre volonté d'améliorer nos capacités techniques soulignent notre engagement à répondre aux besoins changeants de nos clients. »

En prévision de l'augmentation de la demande de ses services, R&D Leverage Europe renforcera son équipe technique à la fois en termes d'effectifs et d'expertise grâce à des formations intensives. Cette démarche stratégique permettra à l'entreprise de rester à la pointe de la technologie de moulage par injection-soufflage et d'être bien équipée pour fournir des solutions d'avant-garde.

R&D Leverage Europe dispose déjà d'une solide base de clients et des partenariats de marque, et cette expansion permettra à l'entreprise de mieux servir ses clients existants tout en touchant de nouveaux clients dans le secteur du moulage par injection-soufflage. L'entreprise est prête à tirer pleinement parti des nouvelles possibilités sur ce marché dynamique.

Employant plus de 80 professionnels dévoués, R&D Leverage Europe exerce ses activités dans des installations ultramodernes sur son campus d'Ashfield, dans le Nottinghamshire, en Angleterre, d'une superficie totale de 3 700 mètres carrés. Dans le cadre de ses plans d'expansion, l'entreprise construit activement une installation adjacente de 1 390 mètres carrés pour abriter un deuxième laboratoire de solutions de produits, qui accueillera dans un premier temps deux machines de validation de moules pour le secteur du moulage par injection-soufflage. Cet investissement renforcera davantage la position de l'entreprise en tant que leader du secteur.

Pour toute demande de renseignements ou pour plus d'informations sur l'expansion des services de l'entreprise, veuillez écrire à [email protected].

À propos d'Adler Industrial Solutions, Inc. Adler Industrial Solutions, Inc. a été lancée en 2021. Grâce à l'acquisition d'entreprises possédant des talents et une expertise spécifiques, Adler propose un réseau complet de fabricants de moules répartis dans différentes régions géographiques afin d'offrir à ses clients un soutien accru, des délais d'exécution plus courts et une qualité supérieure. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site www.adlertooling.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2208891/Adler_Industrial_Solutions_Logo.jpg

13 septembre 2023 à 20:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :