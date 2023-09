Avis aux médias - Environnement et Changement climatique Canada tiendra un point de presse au sujet de l'ouragan Lee





GATINEAU, QC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada tiendra un point de presse pour faire le point sur l'ouragan Lee.

En raison du volume élevé de questions de la part des journalistes à propos de l'ouragan Lee, nos météorologues ne seront pas en mesure d'accorder d'entrevues sur la question le jeudi 14 septembre 2023.

Il sera possible de citer les intervenants et le point de presse pourra être enregistré.

Activité : Point de presse Date : Le jeudi 14 septembre 2023 Heure : 13 h (HAA), soit 12 h (HAE) Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, rendez-vous sur Zoom.

Remarque :

Une fois sur Zoom, les journalistes désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

Selon la plus récente mise à jour des météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada :

Le 13 septembre 2023, à 15 h (HAA), l'ouragan Lee était situé à environ 675 km au sud-sud-ouest des Bermudes et se déplaçait vers le nord-ouest à une vitesse d'environ 25 km/h. Lee avait une pression centrale de 953 mb avec des vents soutenus d'environ 95 noeuds (175 km/h), maintenant pour le moment son statut d'ouragan de catégorie 2.

La trajectoire anticipée de Lee vers le nord a débuté et devrait gagner en vitesse, avec un affaiblissement graduel de Lee à mesure qu'il franchira des eaux océaniques plus froides. Le Centre canadien de prévision des ouragans s'attend à ce que Lee entre dans la zone d'intervention canadienne vendredi en fin d'après-midi en tant qu'ouragan de catégorie 1 et atteigne les secteurs maritimes éloignés samedi matin en tant que tempête marginale de catégorie 1. Lee devrait toucher terre près de Grand Manan (N.-B.) vers minuit (HAA) en tant que tempête post-tropicale et se diriger vers le nord-est à travers les Maritimes dimanche matin.

Dans l'ensemble, les modèles ont détecté la trajectoire de Lee vers le Canada atlantique à un stade précoce (dès le milieu de la semaine dernière), bien qu'avec un large éventail de résultats à mesure que l'ouragan s'approchait de la région. À mesure que l'arrivée de Lee dans le Canada atlantique approche, les modèles ont démontré un signal plus convergent, suggérant une trajectoire orientée principalement vers les régions ouest du Canada atlantique. Toutefois, une incertitude persiste quant à la vitesse de progression et à l'intensité du système.

À ce stade, un consensus se dessine quant à la trajectoire et à l'intensité de Lee, mais étant donné qu'il est encore éloigné, d'importants changements dans sa trajectoire et son intensité sont envisageables. Il est donc impératif que toutes les régions du Canada atlantique et de l'est du Québec restent vigilantes et surveillent étroitement la situation.

Malgré l'incertitude entourant la trajectoire de Lee et la vitesse de déplacement du système, on prévoit d'importantes quantités de pluie sur certaines parties des Maritimes. Ces accumulations devraient atteindre et probablement dépasser les niveaux d'avertissement de pluie. Les vents associés à Lee justifieront probablement des avertissements de vent dans toute la région. Les zones les plus susceptibles d'être touchées comprennent Halifax et à l'ouest d'Halifax, la majeure partie du Nouveau-Brunswick, certaines parties de l'Île-du-Prince-Édouard et l'est du Québec (Rimouski et à l'est de Rimouski).

Compte tenu du temps humide qui a prévalu dans les Maritimes cet été, les sols restent fortement saturés et des précipitations rapides pourraient entraîner des inondations localisées. De plus, comme les arbres sont en feuilles, des vents forts pourraient les déraciner et entraîner des pannes d'électricité dans les régions les plus proches de la trajectoire de la tempête. Bien qu'il soit encore trop tôt pour faire des prévisions fiables, il y a un risque important de fortes vagues, de déferlement et d'ondes de tempête sur certaines parties de la côte atlantique et potentiellement dans la baie de Fundy.

Pour connaître les plus récentes prévisions météorologiques, veuillez visiter le site web météo d'Environnement et Changement climatique Canada

Avec les changements climatiques, l'intensité moyenne des ouragans devrait augmenter, mais nous ne prévoyons pas d'augmentation du nombre total de cyclones tropicaux. Les Canadiens doivent se préparer et prêter attention aux prévisions, aux veilles et aux avertissements émanant de sources crédibles. Les prévisions et les avertissements les plus récents sont disponibles sur le site météo d'Environnement et Changement climatique Canada, ainsi que sur l'application MétéoCAN (disponible pour les appareils Android et iOS).

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

13 septembre 2023 à 18:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :