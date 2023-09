Alithya annonce les résultats de l'élection de ses administrateurs





MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») a tenu virtuellement aujourd'hui son assemblée générale annuelle des actionnaires (l'« assemblée »). Au total, 69 450 221 actions à droit de vote subalterne de catégorie A et 7 324 248 actions à droit de vote multiple de catégorie B étaient représentées lors de l'assemblée, ce qui représente environ 88,25% des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation en date du 17 juillet 2023, soit la date de référence pour l'assemblée.

Le conseil d'administration d'Alithya avait fixé à huit le nombre d'administrateurs devant être élus à l'assemblée. Les huit candidats aux postes d'administrateur nominés dans la circulaire de sollicitation de procurations d'Alithya en date du 17 juillet 2023 ont été élus par une majorité des voix exprimées. Les voix exprimées pour l'élection des administrateurs se sont établis comme suit :



Votes pour Abstentions Dana Ades-Landy 99,78 % 0,22 % André P. Brosseau 99,75 % 0,25 % Robert Comeau 99,76 % 0,24 % Lucie Martel 99,75 % 0,25 % Paul Raymond 99,41 % 0,59 % Ghyslain Rivard 95,26 % 4,74 % C. Lee Thomas 99,79 % 0,21 % Pierre Turcotte 97,74 % 2,26 %

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à coeur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des cinq grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la mise en oeuvre d'applications d'affaires, les services applicatifs, les données et l'analyse, ainsi que la perfectionnement numérique et habilitation au changement.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

13 septembre 2023 à 17:30

