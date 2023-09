Kronos Research participe au Token 2049 pour renforcer ses activités de tenue de marché en Asie





SINGAPOUR, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- TOKEN 2049 - Kronos Research est optimiste quant à la croissance des projets liés aux actifs virtuels en Asie alors que sa nouvelle direction rencontre ses partenaires au Token 2049, le plus grand rassemblement Web3 d'Asie destiné aux décideurs des domaines de la finance traditionnelle, des big tech et des régulateurs mondiaux, des entrepreneurs et des constructeurs cryptonatifs.

Dans un communiqué, le nouveau directeur général de Kronos, Hank Huang, a déclaré que la société renforcerait sa position en tant qu'opérateur de marché de référence dans les bourses centralisées et décentralisées, assurant ainsi une liquidité suffisante sur les marchés des cryptomonnaies malgré les conditions de marché baissières actuelles.

« Nous prévoyons d'investir davantage de fonds et de ressources dans la tenue de marché à mesure que nous nous développerons dans des régions comme l'Asie, que nous travaillerons avec des DEX nouvellement établis et que nous fournirons des liquidités pour les actifs populaires. Nous profitons de cette occasion pour rencontrer les partenaires actuels et futurs et les bourses qui sont également présentes au Token 2049 », a déclaré Hank Huang, notant que la société avait triplé sa part de marché au dernier trimestre.

Hank Huang a déclaré que Kronos ouvrait un nouveau bureau à Singapour et avait obtenu l'enregistrement d'un nouveau fonds dans les îles Caïmans. « La réglementation américaine pousse les cryptomonnaies en Asie, car l'Asie fait l'objet d'une attention particulière en raison de son environnement réglementaire plus ouvert. Nous avons également obtenu l'enregistrement d'un fonds aux îles Caïmans dans le cadre de nos efforts de conformité », a souligné M. Huang.

De son côté, Vincent Liu, le nouveau directeur de l'exploitation de Kronos, a annoncé que concernant le capital-risque, ils cherchent à investir dans davantage de projets pour tirer parti de l'augmentation des protocoles de qualité supérieure avec des valorisations plus faibles dans le contexte des marchés baissiers actuels.

« Le marché baissier est un test décisif naturel pour les projets qui cherchent simplement à faire des bénéfices rapidement. Nous cherchons à investir dans ceux qui construisent patiemment des projets solides pendant les périodes difficiles, motivés par une mission à long terme, et non par des gains rapides », a noté Vincent Liu.

La vision de la nouvelle direction

Hank Huang et Vincent Liu, qui ont gravi les échelons chez Kronos, ont été nommés respectivement directeur général et directeur de l'exploitation pour conduire l'expansion ambitieuse de Kronos dans les régions à forte croissance.

« Dans notre industrie en évolution rapide, mon leadership met l'accent sur l'adaptabilité et la saisie de nouvelles occasions. Cela exige un apprentissage continu et le perfectionnement des compétences de base. Bien que l'avenir du marché soit incertain, notre objectif est clair : tirer parti de nos prouesses en matière de recherche pour fournir des liquidités plus solides et plus profondes pour les projets et les bourses », a déclaré Hank Huang.

« Dans le contexte de ce marché baissier, nous adoptons une construction incessante : diversification des stratégies, approfondissement des connaissances sur les cryptomonnaies et création de partenariats. Notre engagement envers l'ADN de Kronos reste inébranlable alors que nous réunissons toutes les équipes pour affronter les défis et stimuler la croissance collective », a déclaré Vincent Liu.

Hank Huang a commencé sa carrière chez Allston Trading, excellant dans le trading à haute fréquence. Il a cofondé 84 LLC et Coinful Capital, développant des systèmes et des stratégies de trading. Il a rejoint Kronos en tant que directeur technique en 2019, hissant la société en tête des classements des teneurs de marché. Il est diplômé en informatique et en finance du MIT.

Avant de devenir directeur de l'exploitation, Vincent Liu était responsable de la gestion des actifs et supervisait les risques et le trading chez Kronos. Sa carrière de trader a commencé chez Belvedere Trading, un teneur de marché d'options, où il a passé plus de 8 ans au poste de partenaire et directeur du trading électronique. Vincent Liu a obtenu une licence et une maîtrise en génie informatique électrique de l'Université Carnegie Mellon.

En tant que l'un des leaders mondiaux du marché, le volume quotidien des échanges de cryptomonnaies de Kronos s'élevait en moyenne à des milliards sur les principales bourses mondiales avec une équipe mondiale de 100 professionnels.

Depuis 2021, Kronos, qui se concentrait principalement sur les bourses centralisées, s'étend désormais dans le secteur des bourses décentralisées (DEX), devenant ainsi un fournisseur de liquidité clé pour divers DEX de CLOB (registre central d'ordres à cours limité). Ce changement stratégique leur a permis d'offrir de la liquidité dans plusieurs écosystèmes de blockchain de couche 1 et de diversifier leurs services pour inclure la fourniture de liquidité aux protocoles DeFi. Outre les DEX de CLOB, Kronos fournit également des liquidités à d'autres types de DEX et de protocoles DeFi et utilise différents modèles tels que RFQ (demande de cotation) et LP (fournisseur de liquidité) pour offrir des liquidités à des plateformes comme 1inch et WOOFi .

13 septembre 2023 à 14:46

