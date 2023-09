Le DEX omnichain WOOFi Pro arrive sur les mainnets EVM avec des actifs crypto et tradfi





Le testnet sera mis en ligne le 13 septembre et le mainnet devrait être lancé début octobre

SINGAPOUR, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- TOKEN 2049 - WOOFi, une plateforme d'échange décentralisée parmi les 15 premières par volume de transactions sur 24 heures, a annoncé une transition stratégique du protocole NEAR vers des réseaux compatibles avec Ethereum Virtual Machine (EVM) pour le développement de la version 2.0 de son DEX omnichain.

Dans un communiqué, Jack Tan, fondateur et PDG de WOO, a indiqué que cette transition est le signe d'une offre CeFi et DeFi plus forte de la part de WOO, prédisant que le prochain cycle haussier sera un flux fluide entre les deux mondes d'échange de crypto-monnaies. WOOFi vise à intégrer toutes les grandes chaînes, à concentrer la liquidité et à construire un écosystème collaboratif. Les utilisateurs de WOOFi Pro peuvent trader sur leurs applications et réseaux blockchain préférés, promouvant ainsi un écosystème diversifié et piloté par l'utilisateur. Un trader, par exemple, sur Arbitrum serait en mesure de négocier contre des traders sur d'autres chaînes comme Polygon ou Optimism, sans quitter Arbitrum.

Le CEX sous stéroïdes

S'appuyant sur des capacités d'ingénierie enracinées dans des années de développement de produits de trading, WOOFi Pro offrira une interface mobile conviviale, permettant aux traders d'exécuter des transactions en déplacement. WOO X, une bourse centralisée, est une plateforme établie avec un volume d'échange quotidien de 150 à 500 millions de dollars. Elle a été la première à proposer un certain nombre de nouveautés dans le secteur, notamment un tableau de bord fluide en direct, avec pour mission de maintenir la confiance de sa communauté croissante de traders professionnels. WOOFi Pro proposera un carnet d'ordres sans gaz, éliminant les frais de transaction et rendant les transactions plus accessibles aux utilisateurs sans qu'il soit nécessaire d'effactuer une vérification « Connaître votre client » (KYC). Les utilisateurs ont le contrôle total de leurs fonds par le biais de l'autodétention, ce qui élimine la dépendance à l'égard de dépositaires tiers.

Négociation d'un carnet d'ordres omnichain de qualité institutionnelle pour les actifs crypto et tradfi

WOOFi Pro intégrera de manière transparente les carnets d'ordres institutionnels d'Orderly Network, offrant ainsi aux utilisateurs une source de liquidité robuste et facilement accessible. Orderly Network est un réseau de liquidité décentralisé, soutenu par Pantera, Dragonfly Capital et Sequoia Capital China, qui relie les carnets d'ordres sans autorisation aux principaux teneurs de marché.

« La combinaison de WOO X et de WOOFi offre aux utilisateurs un système d'échange de carnets d'ordres hors chaîne ou sur chaîne entièrement fonctionnel. Elle intervient alors que nous avons observé un sous-ensemble croissant de traders qui demandent à avoir accès à la fois aux investissements traditionnels et au trading de crypto-monnaies, ce qui est devenu particulièrement important dans le dernier cycle, avec un fort appétit pour les actifs du monde réel (RWA) », a noté M. Tan.

Initialement lancé avec 10 paires de crypto-monnaies sur le mainnet en octobre, WOOFi Pro prévoit d'élargir sa sélection d'actifs, englobant potentiellement les crypto-monnaies, les actions, les matières premières et le Forex. Pour référence, WOOFi a déjà exécuté plus de 2,9 millions d'échanges inter-chaînes, et nous nous attendons à ce que les utilisateurs de WOOFi profitent de la possibilité d'entrer dans l'écosystème rapidement et de manière fluide à partir d'une gamme variée d'actifs en un seul clic.

Le contenu du présent document ne constitue ni une recommandation de stratégies d'investissement ou de négociation, ni une offre, une sollicitation ou une recommandation d'un quelconque produit ou service. Ce contenu est uniquement destiné à être partagé à titre informatif. Toute personne qui prend ou modifie une décision d'investissement sur la base de ce contenu doit assumer elle-même son bénéfice ou sa perte.

Le contenu du présent document a été traduit en plusieurs langues et partagé sur différentes plateformes. En cas de divergence ou d'incohérence entre les différentes publications causée par des erreurs de traduction, la version anglaise sur notre site officiel prévaudra.

13 septembre 2023 à 12:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :