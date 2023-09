Hisense offre aux consommateurs une expérience cinématographique à domicile basée sur des scénarios





QINGDAO, Chine, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, a présenté ses concepts d'innovation de produits axée sur les scénarios et les utilisateurs lors du plus grand salon commercial du monde, l'IFA 2023. Elle y a fait la démonstration de sa toute nouvelle gamme de téléviseurs laser (Laser TV), qui offre une expérience cinématographique à domicile nouvelle génération aux consommateurs du monde entier.

Le Laser TV TriChroma L9HE, un produit phare

Le téléviseur laser Hisense L9H est un produit phare équipé d'un écran ultra-large de 100 ou 120 pouces. Doté des technologies Dolby Vision et Dolby Amos, ce téléviseur apportera une expérience visuelle et sonore immersive dans le salon et propulsera le divertissement à domicile au niveau supérieur. Il offre 107 % de l'ensemble des spécifications de couleur BT.2020, couvrant ainsi un spectre encore plus large que la gamme de couleurs requise pour le HDR. La source de lumière laser permet d'obtenir des images plus vraies que nature, et son design agréable à l'oeil apporte un véritable confort visuel dans votre salon. Plus tôt ce mois-ci, le Laser TV L9H a été récompensé par le prix « Best of Show » du salon CEDIA EXPO 2023.

Le Laser Cinéma PL1H

En mettant davantage l'accent sur la polyvalence et l'adaptation à une gamme d'expériences cinématographiques à domicile, le Laser Cinéma PL1H offre une variété de tailles d'image allant de 80 à 120 pouces et donne la possibilité aux consommateurs de choisir leur taille d'écran préférée. Doté d'une résolution 4K, de la Dolby Vision, du HDR10, d'une luminosité de 2 200 lumens et d'un écran ALR, il assure une expérience visuelle lumineuse, vive et colorée qui reproduit avec fidélité un monde fait de couleurs, d'une profondeur et de détails incroyables. Grâce à cette solution de divertissement, chaque pièce peut être transformée en cinéma.

Le mini projecteur C1

Ce mini projecteur Laser Hisense est le point d'entrée vers un home cinéma portable, intelligent et flexible, qui plonge le spectateur dans un monde visuel splendide où et quand il le désire. Doté d'un écran allant de 65 à 300 pouces et de la première certification Dolby Vision au monde pour les mini projecteurs, le modèle C1, qui représente le summum des capacités disponibles, est un régal visuel. Le système intégré unique de haut-parleurs JBL offre une qualité sonore de premier ordre, pour transcender l'expérience d'écoute.

Hisense a pour objectif d'apporter le meilleur choix d'expériences sur téléviseur grand écran au domicile des consommateurs. S'appuyant sur la technologie révolutionnaire des téléviseurs laser, avec en tête son Laser TV 8K et une gamme complète de technologies d'affichage et d'appareils électroménagers intelligents, Hisense adopte désormais une approche axée sur les scénarios pour chaque produit fabriqué, ces derniers étant conçus et améliorés pour répondre aux besoins des consommateurs en matière de produits et de services plus intelligents et conviviaux, apportant la meilleure solution d'affichage possible et une expérience visuelle incomparable dans la vie des consommateurs.

