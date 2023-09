Intact Corporation financière réalise un placement d'actions ordinaires de 575 M$ par voie de prise ferme





/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA DISTRIBUTION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a procédé à la clôture de son placement par voie de prise ferme (le « placement ») d'actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») annoncé précédemment qui a été réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des capitaux CIBC et BMO Marchés des capitaux et qui a donné lieu à un produit brut global (y compris le produit résultant de l'exercice intégral de l'option de surallocation) d'environ 575 M$ revenant à Intact.

Intact devrait affecter le produit net à la souscription d'actions d'une ou de plusieurs filiales de la Société, ce qui servira ultimement au financement partiel de la réalisation de l'acquisition indirecte proposée (l'« acquisition ») par Intact des actifs comprenant, entre autres, les activités de courtage d'assurance des entreprises de Direct Line Insurance Group plc (« Direct Line ») et de certains membres de son groupe qui a été annoncée par Intact le 6 septembre 2023, ainsi que des besoins en capitaux et coûts d'intégration connexes. Si l'acquisition n'est pas réalisée pour quelque raison que ce soit, le produit net tiré du placement sera affecté à des fins d'entreprise générales. L'acquisition est assujettie à l'approbation des actionnaires de Direct Line. Des renseignements supplémentaires au sujet de l'acquisition sont présentés sur le site Web d'Intact au https://www.intactfc.com/fr/investisseurs.

Les actions ordinaires n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État. Par conséquent, les actions ordinaires ne peuvent être offertes ou vendues aux États?Unis qu'en vertu de dispenses des exigences d'inscription prévues par la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les actions ordinaires ne doivent être vendues dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada, l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée dans le monde et, avec RSA, un chef de file au Royaume?Uni et en Irlande. La Société a connu une croissance interne et par acquisition, et ses primes annuelles totalisent plus de 21 milliards de dollars.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Intact offre également des solutions d'assurance pour les groupes d'affinité par l'intermédiaire de Johnson Assurance.

Aux États?Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Au Royaume?Uni, en Irlande et en Europe, Intact offre une gamme de solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises ainsi que d'assurance spécialisée grâce à un vaste réseau de courtiers, à des tiers partenaires et directement aux consommateurs sous les marques de RSA.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés figurant dans le présent communiqué concernant l'emploi prévu du produit net tiré du placement, ou tout autre événement ou fait futur, sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend », « planifie », « a l'intention de », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont valables en date des présentes et sont susceptibles de changer.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les hypothèses de la direction à la lumière de son expérience et de sa perception à l'égard des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société ou les événements à venir ou les faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. En plus des autres estimations et hypothèses qui peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des hypothèses ont été formulées à l'égard notamment de la réalisation prévue de l'acquisition et de l'emploi prévu du produit net tiré du placement. Toutefois, la réalisation de l'acquisition est assujettie aux conditions de clôture usuelles, à des droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, et rien ne garantit que l'acquisition sera réalisée selon les échéanciers prévus, si tant est qu'elle soit réalisée. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de ces mises en garde et des mises en garde figurant à la section « Gestion des risques » du rapport de gestion de 2022 de la Société (sections 30 à 34) et du rapport de gestion du T2-2023 de la Société (sections 19 à 20), aux notes 10 et 13 de ses états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et dans sa notice annuelle datée du 7 février 2023, ainsi que des mises en garde qui figurent dans le supplément de prospectus déposé à l'égard du placement, qui peuvent tous être consultés sur le site Web de la Société au www.intactfc.com ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils doivent s'assurer de bien tenir compte de l'information qui précède lorsqu'ils examinent les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

Mise en garde

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.

Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin pour évaluer l'opportunité d'effectuer un placement dans la Société. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des renseignements communiqués publiquement par la Société et de la mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le présent communiqué.

Les adresses de sites Web qui figurent dans le présent communiqué constituent uniquement des renvois textuels inactifs, et les renseignements contenus dans ces sites Web ne font pas partie du présent communiqué et n'y sont pas intégrés par renvoi.

13 septembre 2023 à 08:35

