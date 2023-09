BrainBox AI et Trane® font progresser la décarbonisation des bâtiments grâce à une nouvelle collaboration technologique





Montréal, 13 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BrainBox AI, une entreprise pionnière en décarbonisation autonome pour l'environnement bâti, est heureuse d'annoncer une collaboration stratégique avec Trane ? par Trane Technologies (NYSE: TT), un innovateur mondial en matière de climat. Cette collaboration ouvre la voie à la création d'une solution unique en son genre qui associe le système d'automatisation des bâtiments Tracer SC+ de Trane, basé sur le nuage, à la technologie d'IA autonome de décarbonisation de BrainBox AI, afin d'aider les clients de Trane à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à réaliser des économies sur les coûts d'exploitation.



Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) sont responsables de 40 % de la consommation d'énergie des bâtiments, dont 30 % sont gaspillés. Les efforts conjoints de BrainBox AI et de Trane contribueront à combler cette lacune en mettant sur le marché une technologie inégalée de décarbonisation et d'efficacité énergétique, en mettant l'accent sur les systèmes de CVC existants des détaillants multisites en Amérique du Nord.

Avec BrainBox AI, les clients de Trane auront la possibilité de bénéficier de solutions d'optimisation basées sur le nuage qui envoient de manière autonome des commandes de contrôle en temps réel à leurs systèmes de CVC. Prenant en compte les prévisions météorologiques, les programmes et séquences de contrôle, ainsi que les modèles d'occupation, ces commandes sont basées sur les prédictions sophistiquées de l'IA concernant le comportement thermique de chaque zone et garantissent que l'équipement de CVC ne fonctionne que lorsque cela est nécessaire, tout en assurant le confort des occupants.

« Trane est fière de collaborer avec BrainBox AI sur de nouvelles solutions qui aideront nos clients à accélérer leurs objectifs de décarbonisation et à contribuer à un avenir plus durable », a déclaré Dave Molin, vice-président de la gestion des produits chez Trane Technologies. « Trane et BrainBox AI sont tous deux profondément engagés à faire progresser les solutions durables par le biais de l'innovation. En combinant les systèmes avancés de contrôle des bâtiments et de CVC de Trane avec la technologie autonome de décarbonisation de BrainBox AI, nous pouvons aider nos clients à réduire considérablement leur empreinte carbone et à atteindre leurs objectifs commerciaux, tout en faisant ce qu'il faut pour la planète ».

« Notre mission d'amélioration de l'environnement bâti s'aligne sur l'importance que Trane accorde au développement durable et sur les actions audacieuses que cette entreprise mène pour pousser l'industrie vers des solutions pour les bâtiments innovantes et respectueuses de l'environnement. Notre relation repose sur des technologies complémentaires qui permettent d'améliorer l'optimisation et la réduction des émissions de gaz à effet de serre », a déclaré Frank Sullivan, directeur commercial de BrainBox AI. « Les systèmes de CVC sont l'un des principaux responsables de la consommation totale d'énergie dans les bâtiments commerciaux. Avec Trane, nous pouvons équiper les bâtiments du monde entier des outils adéquats pour améliorer l'efficacité énergétique ».

À propos de BrainBox AI

Fondée en 2017, BrainBox AI a été créée pour répondre au dilemme auquel est actuellement confronté l'environnement bâti, sa consommation d'énergie et son importante contribution au changement climatique. En tant qu'innovateurs de la transition énergétique mondiale, la technologie CVC de BrainBox AI, qui change la donne, tire parti de l'IA pour rendre les bâtiments plus intelligents, plus écologiques et plus efficaces. En collaboration avec nos partenaires mondiaux de confiance, BrainBox AI soutient les clients du secteur immobilier dans divers secteurs, notamment les immeubles de bureaux, les hôtels, les commerces de détail, les épiceries, les aéroports, etc.

Notre siège social se trouve à Montréal, au Canada, une plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle. Nos plus de 170 employés apportent avec eux des talents de tous les secteurs, avec pour désir commun de guérir notre planète. BrainBox AI travaille en collaboration avec des partenaires de recherche, notamment le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère américain de l'Énergie, l'Institut de valorisation des données (IVADO) ainsi que des établissements d'enseignement, dont l'Institut de recherche en intelligence artificielle de Montréal (MILA) et l'Université McGill. Pour plus de renseignements, visitez : https://brainboxai.com/fr/.

À propos de Trane

Trane ? par Trane Technologies (NYSE: TT), un innovateur mondial en matière de climat ? crée des environnements intérieurs confortables et économes en énergie pour les utilisations commerciales et résidentielles. Pour plus de renseignements, visitez : www.trane.com ou www.tranetechnologies.com.

Demandes des médias

Liz Culley-Sullo

Directrice, Relations publiques

[email protected]

13 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :