Des enseignants du primaire et du secondaire affirment qu'il est temps de revoir les modèles de classe pour mieux préparer les élèves du Canada en vue de l'avenir





Selon un nouveau sondage de Microsoft, seulement la moitié des enseignants interrogés croient que les méthodes d'enseignement actuelles permettent aux élèves d'acquérir les compétences qui leur seront nécessaires plus tard dans leur vie

TORONTO, le 13 sept. 2023 /CNW/ - En cette période de rentrée scolaire pour des millions d'élèves au Canada, des enseignants d'un bout à l'autre du pays croient qu'il est temps d'adopter de nouveaux modèles d'enseignement pour mieux s'adapter à la réalité ainsi qu'aux occasions et aux défis que représentent les écoles d'aujourd'hui et les milieux de travail de demain. Dans le cadre d'un nouveau sondage mené par Microsoft auprès de 500 membres du corps enseignant et de la direction d'établissements scolaires au Canada, la plupart des répondants ont affirmé que les écoles devaient redoubler d'efforts pour mieux s'adapter aux besoins changeants des élèves. Les enseignants plaident en faveur de changements qui rendraient les salles de classe plus stimulantes, inclusives et pertinentes en cette nouvelle ère numérique.

De nouveaux modèles pour une nouvelle ère d'innovation numérique

Intelligence artificielle, appareils intelligents interconnectés... Les enseignants ont bien conscience que le rythme effréné de l'innovation technologique métamorphosera le marché du travail dont feront partie les élèves d'aujourd'hui. Cela dit, les compétences qu'il faudra aux jeunes pour réussir dans ce nouveau monde numérique ne sont que rarement enseignées en classe. En fait, 90 % des enseignants interrogés s'entendent pour dire qu'il est important d'enseigner aux élèves les compétences numériques qui leur seront nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Or, seulement la moitié (52 %) des enseignants croient que les méthodes d'enseignement actuelles permettent aux élèves d'acquérir les compétences qui leur seront nécessaires plus tard dans leur vie. Une révélation frappante du sondage : même si une écrasante majorité d'enseignants (79 %) estiment que la littératie des données et la citoyenneté numérique sont des compétences essentielles pour les élèves d'aujourd'hui, ces sujets ne sont respectivement abordés que dans 22 % et 53 % des classes. Et si les enseignants commencent tout juste à réfléchir aux répercussions de l'intelligence artificielle sur le milieu scolaire, 41 % d'entre eux croient que les élèves devraient en apprendre davantage sur l'IA générative afin d'être mieux outillés au moment d'entamer la vie après l'école et leur carrière. Ce pourcentage passait à 50 % chez les enseignants de la 7e à la 12e année (1re à 5e secondaire au Québec).

« Il est essentiel que nous écoutions les enseignants afin de mieux outiller les élèves dans leur apprentissage et d'être prêts à contribuer à l'avenir économique du Canada », a déclaré Elka Walsh, vice-présidente associée, Apprentissage et enseignement, chez Microsoft Canada. « Nous avons la responsabilité de combler ces lacunes, de raviver l'amour de l'apprentissage et d'aider les élèves à s'épanouir dans un monde numérique. »

Plus répandus depuis le début de la pandémie, les outils numériques ne sont pas utilisés efficacement

Pour bon nombre d'enseignants, la pandémie a accéléré l'essor de l'apprentissage numérique en classe. Pas moins de 82 % des enseignants interrogés indiquent que l'utilisation des outils numériques à leur école a commencé ou augmenté pendant la pandémie. Toutefois, seulement 35 % des répondants déclarent que la plupart des enseignants disposent des meilleurs outils technologiques pour les aider à enseigner en classe. En outre, à peu près le même pourcentage (34 %) de répondants estiment que les enseignants reçoivent une formation adéquate leur permettant d'utiliser ces outils efficacement. Selon 6 répondants sur 10, il faudrait changer les méthodes d'enseignement pour tirer le meilleur parti de ces outils. Selon le sondage, l'un des cas d'utilisation les plus prometteurs pour les enseignants portait sur la gestion du temps. Étant donné que 86 % des enseignants jugent leur charge de travail élevée ou très élevée, il n'est pas surprenant d'apprendre que 80 % disent avoir besoin de plus d'outils pour les aider à gérer leur temps de manière plus productive.

Les résultats illustrent également une nette différence d'approche en ce qui concerne la technologie en classe pour les écoles ayant établi une stratégie numérique durable par rapport à celles qui n'en ont pas. Lorsqu'on leur a demandé si les élèves étaient plus engagés lorsque les outils numériques sont utilisés en classe, les trois quarts des répondants ayant une stratégie numérique ont répondu oui. Parmi les enseignants des écoles sans stratégie numérique, moins de la moitié des technologies convenues ont contribué à accroître l'engagement.

La participation et l'inclusion ont besoin d'un coup de pouce

On constate que les enseignants ont du mal à garder les élèves engagés, en particulier lorsqu'ils sont confrontés aux défis émotionnels et de bien-être liés à la pandémie. Seulement la moitié des enseignants interrogés (51 %) croient que les méthodes d'enseignement actuelles suscitent l'intérêt et la participation des élèves, et seulement un tiers (35 %) s'entendent pour dire que les écoles réussissent à favoriser le bien-être mental et émotionnel des élèves.

Les enseignants d'aujourd'hui savent que l'inclusion et l'accessibilité sont essentielles pour aider chaque élève à réaliser son plein potentiel. Aux yeux de 95 % d'entre eux, il est assez important ou très important que les ressources d'enseignement soient inclusives et accessibles. Et pourtant, seulement 48 % affirment que les méthodes d'enseignement actuelles sont inclusives, et seulement 46 % ont l'impression que ces méthodes sont adaptées aux besoins individuels des élèves. Par ailleurs, 74 % des enseignants souhaitent que les écoles en fassent davantage pour améliorer le bien-être mental et émotionnel des élèves, et 72 % ont l'impression que les perturbations causées par la pandémie continuent d'affecter les élèves sur le plan émotionnel.

« Les enseignants du Canada nous disent que les modèles d'enseignement doivent être renouvelées afin qu'aucun élève ne soit laissé pour compte, fait valoir Marc Seaman, vice-président du service de l'Éducation chez Microsoft Canada. Il est primordial d'adopter de nouveaux modèles afin d'améliorer les résultats pour l'ensemble des élèves et les préparer à l'avenir numérique. »

S'appuyant sur des décennies de travail avec des décideurs politiques ainsi qu'avec les membres du corps enseignant et de la direction d'établissements scolaires, Microsoft s'engage à favoriser la réussite des enseignants comme celle des élèves. Microsoft innove pour fournir aux enseignants des outils et des ressources qui répondent aux besoins des élèves et des enseignants en favorisant l'établissement d'environnements d'apprentissage inclusifs et accessibles. Grâce à des programmes comme Showcase Schools, Microsoft collabore avec des écoles au Canada et dans le monde entier afin de démontrer comment il est possible de transformer l'apprentissage afin d'obtenir des résultats positifs à long terme pour les élèves. Microsoft propose également un apprentissage gratuit pour aider les enseignants à adopter de nouveaux outils numériques et à concevoir un apprentissage inclusif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Microsoft.com/education.

À propos du sondage FUSE Insights

Ces résultats sont tirés d'un sondage mené auprès de 503 enseignants de partout au Canada. Le sondage a été mené en ligne, en anglais et en français, entre le 1er et le 8 juin 2023. Il a porté sur un échantillon représentatif d'enseignants par région géographique - 39 % sont en Ontario et 29 % au Québec, 12 % sont en Colombie-Britannique, 15 % dans les Prairies et 8 % dans les provinces de l'Atlantique - et le niveau scolaire. Sur les 503 enseignants qui ont répondu au sondage, 493 (95 %) enseignent eux-mêmes aux élèves, et les répondants comprenaient également 20 administrateurs scolaires, directeurs d'école et directeurs adjoints. 88 % des répondants à l'enquête travaillent dans des écoles publiques et le reste dans des écoles privées; un peu plus du tiers (37 %) des enseignants qui ont répondu à l'enquête enseignent de la maternelle à la 3e année, un quart (26 %) de la 4e à la 6e année et 53 % enseignent de la 7e à la 12e année.

En moyenne, les répondants à l'enquête travaillent dans le secteur de l'éducation depuis 13 ans, et 48 % le font depuis plus de 15 ans. En outre, un peu plus de la moitié (53 %) des enseignants inclus dans l'enquête ont moins de 45 ans (47 % ont 45 ans et plus); les trois quarts (73 %) sont des femmes et 27 % des hommes.

À propos de Microsoft Canada

Fondée en 1985, Microsoft Canada Inc. est la filiale canadienne de Microsoft Corporation (code Nasdaq : « MSFT »), le chef de file mondial du marché des logiciels, des services et des solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur plein potentiel. Microsoft Canada offre des services de vente, de marketing, de consultation et d'assistance locale partout au pays, en français comme en anglais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Microsoft Canada, veuillez visiter le www.microsoft.ca.

SOURCE Microsoft Canada Inc.

13 septembre 2023 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :