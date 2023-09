Archblock annonce le rebranding de son portefeuille de stablecoins





Archblock, qui permet un accès ouvert aux opportunités financières et au commerce mondial, est ravi d'annoncer le rebranding de son portefeuille de stablecoins, précédemment connu sous le nom de TrueCoin. Le portefeuille Archblock Stablecoins propose des stablecoins adossés à une monnaie fiat, indexés sur le GBP, le CAD et l'AUD. La société prévoit d'introduire un stablecoin HKD une fois les exigences de licence remplies.

En plus de son portefeuille de stablecoins, Archblock Stablecoins offre la base technique et opérationnelle pour créer des stablecoins en marque blanche. Archblock a lancé le premier stablecoin adossé à une monnaie fiat de qualité institutionnelle, TrueUSD (« TUSD ») en 2018 comme preuve de concept dans le développement de jetons adossés à des actifs. TUSD a depuis été vendu à Techteryx, qui continue d'exploiter le stablecoin. Au 30 juin 2023, la capitalisation boursière de TUSD dépassait 3,0 milliards de dollars. Fort de son expérience dans la construction de stablecoins évolutifs en marque blanche, Archblock est ravi de continuer à développer et à mettre en oeuvre des plateformes stablecoin personnalisées pour répondre aux besoins de ses partenaires. Les services d'Archblock Stablecoins incluent l'intégration de clients de qualité bancaire avec KYC/AML audité, le développement et la maintenance de contrats intelligents, l'intégration bancaire, les cotations pour liquidité, les applications pour utilisateur en marque blanche pour l'émission et le rachat, et une sécurité inégalée dans le secteur.

Conçu pour surmonter les limites des systèmes bancaires traditionnels, Archblock s'engage à exploiter le potentiel mondial de la technologie blockchain. Initialement créée comme un tremplin sécurisé et fiable pour les investisseurs sur chaîne, l'offre stablecoin d'Archblock a évolué. La solution sert maintenant de base aux services financiers de prochaine génération, en tirant parti de la transparence, de l'immutabilité et des processus de règlement efficaces de la blockchain. Les stablecoins permettent des transactions 24/7 et réduisent les frictions et les coûts associés à la banque traditionnelle, et favorisent l'inclusion financière, permettant aux utilisateurs d'effectuer facilement des transactions à l'échelle mondiale.

Alex de Lorraine, Chief Executive Officer, Archblock : « Notre système de gestion des stablecoins est conçu en mettant l'accent sur l'expérience client, en s'adressant aux entreprises, aux utilisateurs institutionnels et particuliers. Nos stablecoins sont construits en mettant l'accent sur la transparence et la conformité réglementaire. Nous garantissons la transparence et l'égalité d'accès à l'information en s'associant à des tiers pour des attestations indépendantes, des audits externes et des preuves de réserve en temps réel. Notre objectif est d'utiliser les systèmes financiers prêts pour le web3 afin de démocratiser des solutions financières qui n'étaient historiquement disponibles que pour ceux qui avaient accès aux institutions bancaires traditionnelles. Qu'il s'agisse d'investir dans des actifs numériques sur chaîne ou d'effectuer des transactions avec des entreprises acceptant les devises numériques, nos stablecoins offrent une option plus efficace et plus rentable. »

Le portefeuille Archblock Stablecoins est accessible sur 12 blockchains et plus de 90 plateformes. Il est disponible pour tous les utilisateurs qui répondent aux exigences KYC/KYB.

À propos d'Archblock Stablecoins

Archblock élargit l'accès aux opportunités financières et au commerce mondial avec son portefeuille Archblock Stablecoins et Archblock Marketplace. Archblock Stablecoins offre la base technique et opérationnelle pour créer des stablecoins en marque blanche, et exploite un portefeuille de stablecoins adossés à une monnaie fiat. Pour plus d'informations sur Archblock Stablecoins, veuillez contacter Archblock à l'adresse [email protected].

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 20:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :