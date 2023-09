Nyxoah Participera à la Conférence Cantor Fitzgerald Global Healthcare





Mont-Saint-Guibert, Belgique ? 12 septembre 2023, 22:30 CET / 16:30 ET ? Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société ») opère dans le secteur des technologies médicales et se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La Société a annoncé aujourd'hui qu'elle participera à la conférence Cantor Fitzgerald Global Healthcare, qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2023 à New York.

Olivier Taelman, CEO de Nyxoah, présentera une mise à jour de la société le mardi 27 septembre 2023, à 9h45 EST. Le webcast de la présentation sera disponible dans la section Events du site web des relations avec les investisseurs de Nyxoah. La société sera également disponible pour des réunions 1x1 avec les investisseurs institutionnels participant à la conférence.

La présentation de Nyxoah aux investisseurs peut être consultée dans la section Shareholder Information de la page Investor Relations de la société.

À propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies médicales. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions innovantes destinées à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération centrée sur le patient, sans sonde ni batterie implantée et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité et des comorbidités cardiovasculaires. Nyxoah est motivé par la vision selon laquelle les patients souffrant de SAOS devraient profiter de nuits reposantes et se sentir en mesure de vivre pleinement leur vie.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse avec succès : sur Euronext en septembre 2020 et au NASDAQ en juillet 2021. Suite aux résultats positifs de l'étude BETTER SLEEP, Nyxoah a obtenu l'approbation marquage CE pour le traitement des patients atteints de Collapse Circonférentiel Complet (CCC), actuellement contre-indiqué dans les thérapies concurrentes. De plus, la Société mène actuellement l'étude pivot DREAM IDE en vue de l'approbation FDA et de la commercialisation aux États-Unis.

Pour plus d'informations, visitez http://www.nyxoah.com/

Attention ? Marquage CE depuis 2019. Dispositif expérimental aux États-Unis. Limité par la loi fédérale américaine à une utilisation expérimentale aux États-Unis.

Contact :

Nyxoah

David DeMartino, Chief Strategy Officer

[email protected]

+1 310 310 1313

12 septembre 2023 à 16:30

