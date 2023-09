IRLCA et EAD unissent leurs forces pour façonner l'avenir de la conformité et de l'ingénierie dans le domaine des sciences de la vie





IRLCA et EAD ont préparé le terrain pour une collaboration innovante qui fusionne la conformité réglementaire et l'ingénierie afin d'offrir une efficacité et une excellence inégalées tout au long du cycle de vie du produit.

Au premier plan de la transformation réglementaire, IRLCA est un partenaire de confiance fondé sur la fourniture constante de services de haute qualité et sur le respect de son engagement à « réduire le coût de la conformité ». IRLCA s'appuie sur une équipe de professionnels expérimentés, de consultants seniors et d'experts en systèmes/domaines qui aident les clients à naviguer dans un paysage réglementaire complexe et en constante évolution.

D'autre part, EAD a acquis une réputation d'excellence grâce à sa vaste gamme de services d'ingénierie et à sa capacité à relever des défis complexes. Avec plus de 10 000 projets réalisés et plus de 1,2 million d'heures de services intégrés depuis 2001, EAD est un leader de confiance connu pour son approche personnalisée et axée sur le conseil, qui offre constamment une valeur exceptionnelle dans divers secteurs.

En synergie, IRLCA et EAD sont sur le point de révolutionner le secteur. Le résultat escompté est un changement de paradigme, caractérisé par une expérience inégalée et la capacité de répondre de manière transparente aux exigences réglementaires et aux objectifs commerciaux avec une agilité et un rapport coût-efficacité inégalés.

Mick Schofield, co-fondateur d'IRLCA, souligne le potentiel de ce partenariat : « La synergie entre nos consultants, nos experts en la matière et nos valeurs est frappante. Ce rapprochement nous permettra d'amplifier notre impact dans le secteur des sciences de la vie, et l'engagement reconnu d'EAD en faveur de l'excellence s'aligne parfaitement sur nos objectifs. »

Steve Lichter, Directeur général d'EAD, partage cet avis et souligne les valeurs communes qui sous-tendent cette collaboration : « Ce partenariat reflète notre engagement mutuel à trouver des solutions optimales, tout en gardant à l'esprit la nécessité de générer des résultats commerciaux positifs pour nos clients. »

Tandis qu'IRLCA et EAD s'engagent dans ce partenariat transformateur, l'industrie des sciences de la vie peut s'attendre à une vague d'innovation qui remodèlera sans aucun doute les normes de conformité et les références en matière d'ingénierie.

À propos d'IRLCA

IRLCA figure parmi les 10 premiers fournisseurs de services de conformité dans le domaine des sciences de la vie. Avec une équipe fournissant des conseils stratégiques et des services opérationnels, nous aidons nos clients à atteindre l'excellence en matière de conformité et à réduire les risques liés à la qualité. IRLCA propose des solutions sur mesure qui simplifient les exigences réglementaires complexes, permettant aux entreprises d'adopter efficacement la numérisation et les stratégies axées sur les données.

IRLCA s'est affilié à ISPE, GAMP et est partenaire d'Enterprise Ireland, et détient les certifications ISO 9001/27001, démontrant ainsi son engagement envers les normes de qualité et de sécurité. La vision d'IRLCA est de transformer le paradigme de la conformité, de donner aux organisations les moyens de favoriser une culture de l'innovation pour réduire le coût de la conformité et de favoriser l'excellence opérationnelle dans la fabrication des médicaments.

À propos d'EAD

Fondée en 2001 en tant que société d'ingénierie pour l'industrie alimentaire, EAD a depuis évolué pour répondre aux besoins de divers secteurs, notamment les sciences de la vie, l'alimentation et les boissons, les colis et la logistique, les biens de consommation et les produits chimiques spécialisés. Nous sommes des partenaires commerciaux solides, qui se concentrent sur l'ingénierie, l'automatisation, la gestion de projet et de construction, ainsi que sur le conseil en affaires et en opérations, afin d'optimiser la rentabilité de nos clients. Notre croissance témoigne de notre engagement inébranlable en faveur de solutions axées sur la valeur.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 septembre 2023 à 15:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :