Frissons d'Halloween au Jardin Botanique À vos grimoires!

MONTRÉAL, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Du 29 septembre au 31 octobre prochains, l'Halloween s'installe à Espace pour la vie et voilà que la frontière entre le monde de l'irréel et notre monde s'efface! Kalbacius l'ensorceleur en profite pour reprendre le contrôle de la Grande serre du Jardin botanique accompagné de ses créatures fantaisistes mais aussi - surprise ! - de Pétiole, son apprentie, qui doit bientôt décrocher son diplôme d'ensorceleuse.

Les enfants et leur famille sont invités à aider Pétiole à acquérir de nouvelles connaissances et à tester leurs propres habiletés d'ensorceleur.se.s! Classe de maniement de baguette, atelier de potions, révélation du pouvoir des courges et hébertisme dans le Parcours des pas sorciers : tout est en place pour épater Kalbacius! Les visiteurs et visiteuses auront également l'occasion d'assister à une pièce de théâtre mettant en vedette Frisson l'écureuil, un personnage très apprécié des petit.e.s et des grand.e.s, imaginé par l'autrice Mélanie Watt. Ensorcellement garanti!

Le refuge de l'ensorceleur

La Grande serre - Tous les jours de 9 h à 20 h

Animation entre 10 h et 15 h en semaine et entre 10 h et 16 h 15 la fin de semaine

C'est le refuge de notre ensorceleur préféré, habité par ses créatures étranges. En cette fin de récolte au Jardin botanique, Kalbacius y a engrangé une foule de cucurbitacées d'une incroyable diversité pour exercer ses pouvoirs.

On y croise des vargouilles, des courges bizarroïdes, des charaignées; on découvre un potager pas comme les autres, un tunnel inquiétant; on observe des traces d'ensorcellement et on rencontre bien sûr Kalbacius, toujours très occupé à étudier notre monde, et son apprentie Pétiole, curieuse d'apprendre des sortilèges !

Faites vos classes!

La Grande serre

Animation des classes tous les jours, de 9 h à 17 h

Maniement de baguette

Une classe qui permet d'apprendre à manier la baguette magique et à exercer des pouvoirs insoupçonnés !

Révélation du pouvoir des courges

La grande famille des cucurbitacées révèle ses merveilles à l'Halloween. Découvrez-les, laissez-vous contaminer par leurs pouvoirs et perfectionnez vos sortilèges !

Rejoignez-les ! À VOS GRIMOIRES toutes et tous !

L'atelier de potions

Serre d'accueil - Tous les jours de 9 h à 17 h

Ici, on expérimente ! Pour devenir ensorceleur.euse, il faut maîtriser l'art des potions ! Le cours d'ensorcellement végétal est obligatoire au programme de tous les apprenti.e.s. Un atelier de potions qui met les végétaux et le pouvoir de l'imagination à l'honneur.

Illustration : Mélanie Watt

Frisson l'écureuil et la course aux bonbons

Pièce de théâtre pour les 4 à 8 ans

Frisson l'écureuil, créé par l'autrice Mélanie Watt, s'inquiète: comment se préparer à la fête la plus effrayante de l'année quand on a peur de tout? Sera-t-il prêt pour la course aux bonbons?

Auditorium - En français seulement

29 sept. au 6 oct., 10 au 13 oct. et 31 oct : 11 h 30

7, 8, 9 octobre et du 14 au 30 octobre : 11 h 30 et 13 h 30

Places limitées. Des billets spécifiques (gratuits) pour le spectacle peuvent être réservés en ligne. Valides sur présentation d'un billet d'entrée pour le Jardin botanique ou Jardins de lumière pour la même date. Laissez-passer également offerts au comptoir d'accueil, selon la disponibilité des places. Réservations recommandées pour les groupes (514-868-3000).

Activités extérieures



Le Parcours des pas sorciers

De 9 h à 21 h

Avec animation de 9 h à 17 h du dimanche au jeudi et de 9 h à 21 h le vendredi et le samedi, ainsi que le dimanche 8 octobre

Inventio corporis ! Ici, on explore avec le corps et on poursuit de drôles de créatures échappées des mains de Kalbacius ! Parcours animé pour toute la famille.

KOWAI?! Des histoires à faire peur... - pour les 4 à 8 ans

Pavillon japonais -- lundi au vendredi, 10 h 30 et 12 h 30?; samedi et dimanche, 12 h 30 et 13 h 30

Le folklore japonais regorge de personnages effrayants : ogres, sorcières, esprits et démons. Serez-vous assez brave pour écouter le récit de leurs méfaits? Succombez au charme et au pouvoir évocateur du kamishibaï, le théâtre de papier japonais.

Billetterie et horaire

Deux pour un! Jardins de lumière se poursuit jusqu'au 31 octobre. Profitez de votre visite pour combiner deux événements magiques du Jardin botanique. Les billets pour Jardins de lumière donnent en effet accès aux jardins extérieurs ainsi qu'aux serres toute la journée. La visite pour Jardins de lumière se fait à l'heure indiquée sur vos billets. Billetterie

Merci aux Amis du Jardin botanique, partenaire de l'événement Frissons d'Halloween.

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

Dossier de presse et images

