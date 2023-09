Lightspeed annonce sa participation à une conférence pour investisseurs





MONTRÉAL, 11 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed Commerce Inc. (NYSE | TSX : LSPD), a annoncé aujourd'hui sa participation à l'événement Autonomous 8th Annual Future of Commerce Symposium. Propulsant les meilleures entreprises au monde, Lightspeed est la plateforme intégrée de point de vente et de paiement qui permet aux entrepreneurs ambitieux d'accélérer leur croissance, d'offrir la meilleure expérience client et de devenir une destination incontournable dans leur industrie.



La diffusion web et la rediffusion seront accessibles à l'heure de présentation prévue sur le site internet des relations avec les investisseurs à l'adresse investors.lightspeedhq.com et à la demande pendant un an. Voici les détails de l'événement :

Autonomous 8th Annual Future of Commerce Symposium

Orateur : JP Chauvet, chef de la direction

Date : le jeudi le 14 sept 2023

Heure : 9:00 h (HE)

Diffusion web : https://kvgo.com/8th-annual-future-of-commerce-symposium/lightspeed-sept-2023

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences clients exceptionnelles. La solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, le financement et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la Bourse de New York (NYSE : LSPD) et à la Bourse de Toronto (TSX : LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

Pour plus d'information, veuillez visiter : www.lightspeedhq.com

Sur les médias sociaux : LinkedIn , Facebook , Instagram , YouTube , et Twitter

Relations investisseurs: Gus Papageorgiou [email protected]

11 septembre 2023 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :