Aniplex Inc. annonce la sortie de Witch on the Holy Night sur Steam® le 14 décembre 2023 lors de l'Aniplex Online Fest 2023





Le roman visuel classique de TYPE-MOON renaît grâce à des teintes brillantes et des sons riches.

TOKYO, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Au cours de l'Aniplex Online Fest de cette année, Aniplex Inc. a annoncé que le roman visuel Witch on the Holy Night arrivera sur Steam® plus tard cette année. Witch on the Holy Night est sorti en début d'année. Étant le premier roman visuel de TYPE-MOON à être traduit en anglais, la sortie a été accueillie avec un énorme soutien de la part des fans. À la demande générale, les fans pourront désormais profiter de Witch on the Holy Night sur Steam®.

URL de la boutique Steam®

https://store.steampowered.com/app/2052410

Bande-annonce de promotion

https://youtu.be/vF-ufWNtZ88

Date de sortie :

Steam® : 14 décembre 2023 JST

PlayStation®4 et Nintendo Switchtm : Disponible maintenant

Plateformes :

Steam®

PlayStation®4

Nintendo Switchtm

Informations sur le jeu

Titre : WITCH ON THE HOLY NIGHT

Plateformes : Steam®, PlayStation®4, Nintendo Switchtm

Langues : Anglais, japonais, chinois simplifié, chinois traditionnel

Site Web officiel : mahoyo-en.com

Compte Twitter officiel : @mahoyo_game

Genre : Roman visuel

Copyright : ©TYPE-MOON

Vendu par : TYPE-MOON

Publié par : Aniplex Inc.

©TYPE-MOON

