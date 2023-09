CGTN : le président Xi met l'accent sur la reconstruction post-catastrophe lors de sa visite dans la Chine du Nord-Est





BEIJING, 8 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping a rendu visite jeudi aux villageois touchés par les inondations dans la ville de Shangzhi, dans la province du Heilongjiang de la Chine du Nord-Est, au cours de laquelle il a souligné les efforts visant à accélérer la reconstruction post-catastrophe et à assurer la sécurité des personnes touchées.

De fin juillet à début août, plusieurs régions du nord et du nord-est de la Chine ont connu des niveaux de précipitations et d'inondations rares après que les typhons Doksuri et Khanun se soient déplacés vers l'intérieur des terres, faisant des victimes et infligeant de lourds dégâts matériels.

La visite de M. Xi intervient tandis que la rénovation et la reconstruction post-catastrophe sont devenues cruciales dans ces régions, maintenant que les eaux de crue se sont retirées.

Accélérer la reconstruction

Début août, la ville de Shangzhi a subi les précipitations les plus importantes enregistrées depuis 1957, touchant 79 000 personnes. La ville, qui est une importante zone de production céréalière, comptait près de 420 000 mu (28 000 hectares) de cultures touchées par les pluies.

Dans le village de Longwangmiao, où M. Xi s'est rendu, 58,8 % des terres cultivées ont été endommagées et 149 des 193 habitations permanentes de la région ont subi des dégâts.

M. Xi a parcouru les champs du village pour vérifier l'impact des inondations sur les récoltes de riz. En arpentant les rues, il a inspecté les travaux de rénovation des maisons et des infrastructures endommagées.

Rappelant que la saison hivernale arrive plus tôt et dure plus longtemps dans les régions du nord-est, le président Xi a exhorté les autorités locales à examiner attentivement et minutieusement les questions liées à la vie quotidienne et au travail de la population, et à élaborer des plans et à lancer des actions à l'avance.

Il a appelé à des efforts pour réparer les maisons endommagées, accélérer la reconstruction post-catastrophe, minimiser les pertes agricoles causées par la catastrophe et assurer la sécurité des personnes touchées.

En visitant les maisons des villageois pour en savoir plus sur leurs pertes et sur l'approvisionnement en produits de première nécessité, M. Xi les a encouragés à renforcer leur confiance en eux pour surmonter les difficultés. Il a exprimé l'espoir qu'ils pourront bientôt reprendre un travail et une vie normale et que leur vie continuera à s'améliorer.

Renforcer l'appel précédent

La visite du président Xi à Longwangmiao vient renforcer son appel en faveur d'un travail de reconstruction post-catastrophe depuis le début de la saison des inondations dans le pays.

Début juillet, il a donné des instructions sur la prévention des inondations et les secours en cas de catastrophe, exigeant que les autorités à tous les niveaux accordent la priorité absolue à la sécurité de la population. Cela s'est produit après que de fortes pluies continues ont frappé plusieurs régions, notamment la municipalité de Chongqing, dans la Chine du Sud-Ouest, causant de lourdes pertes humaines et matérielles.

Au cours d'une tournée d'inspection dans la province chinoise du Sichuan de la Chine du Sud-Ouest, fin juillet, il a appelé à des efforts pour préparer le contrôle des inondations et les secours en cas de catastrophe, et minimiser au maximum les victimes et les pertes matérielles, alors que juillet et août marquent le moment où le bassin du fleuve Yangtze entre dans la principale saison des crues.

Le 1er août, M. Xi a donné de nouvelles instructions lorsque des pluies extrêmes dans le nord de la Chine et dans les régions situées le long du fleuve Jaune et de la rivière Huai ont déclenché des inondations et des catastrophes géologiques, faisant de nombreuses victimes à Beijing et au Hebei.

La sécurité des vies et des biens de la population, ainsi que la stabilité sociale, doivent être assurées avec tous les efforts possibles, a souligné M. Xi à cette occasion.

Sous les instructions du président Xi, les autorités chinoises à tous les niveaux ont lancé des efforts massifs de sauvetage et de secours et le gouvernement central a alloué plus de 9,68 milliards de yuans (près de 1,32 milliard de dollars) à divers fonds de prévention des inondations et de secours pour les zones sinistrées depuis le début de la saison des inondations de cette année.

Alors que la Chine a réalisé des progrès significatifs en matière de prévention des inondations et de secours en cas de catastrophe, une réunion a été organisée à la mi-août par le Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois pour organiser la poursuite des travaux sur le relèvement et la reconstruction post-catastrophe.

« En Chine, si le peuple rencontre des difficultés, nous ferons pleinement valoir notre supériorité socialiste : lorsque des troubles surviennent à un endroit précis, l'aide vient de toutes parts avec le plein soutien de l'État », a déclaré le président Xi aux villageois de Longwangmiao.

