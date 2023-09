Bitazza et Fuse.io dévoilent une application Web3 révolutionnaire à Token2049





Établir le lien entre Web2 et Web3 pour un impact dans le monde réel

BANGKOK, 11 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le décor est planté pour un lancement révolutionnaire : Bitazza ( www.bitazza.com ), la plateforme d'actifs numériques à la croissance la plus rapide d'Asie, en collaboration avec Fuse ( www.fuse.io ), le principal écosystème de blockchain pour les paiements commerciaux, présente l'application Freedom World App à Token2049, l'un des principaux événements Web3 de l'année. Cette application révolutionnaire est en passe de faire le lien entre les mondes du Web2 et du Web3, en ouvrant des portes à des industries qui n'avaient auparavant qu'un accès limité à la technologie blockchain, et en transformant à terme des expériences virtuelles en avantages concrets dans le monde réel.

Freedom World est fier de dévoiler son partenariat le plus important à ce jour, nul autre que l'emblématique Mystic Valley Festival ( https://mysticvalley.io ). Avec une riche expérience remontant à 2016 et un succès spectaculaire en 2020, Mystic Valley s'apprête à faire un retour triomphal en 2024. Cette collaboration marque un tournant dans le parcours de Freedom World, où les expériences virtuelles et réelles convergent dans la communauté de Mystic Valley au sein de l'application.

À Token2049, les participants assisteront à une présentation des fonctionnalités remarquables de l'application, notamment la billetterie NFT, l'intégration sociale de l'application par le biais d'articles de blog et de notifications push, la fonctionnalité airdrop et l'échange de jetons MYST contre des privilèges réels tels que des marchandises exclusives et des boissons rafraîchissantes.

Libérer la puissance de Freedom World

L'application Freedom World App offre un ensemble d'outils polyvalents pour les entreprises, y compris un système de points tokenisés pour créer et gérer la monnaie numérique, la personnalisation du thème pour l'alignement de l'identité de la marque, la fonctionnalité airdrop pour les récompenses directes de la communauté, un système de référence pour encourager le recrutement des membres, des notifications push pour la messagerie instantanée, un fil d'actualité personnalisable pour le contenu interactif, la frappe NFT pour l'engagement unique de la communauté, une fonction de recharge pour encourager le soutien, et une plate-forme de commerce électronique pour la monétisation transparente des produits et services, le tout au sein de l'écosystème de l'application.

L'expérience Mystic Valley

Situé dans le cadre immaculé des vallées de Khao Yai, dans les terres vierges de Thaïlande, le Mystic Valley Festival est le week-end incontournable de la musique enchanteresse au coeur de la nature et de la technologie. Avec plus de 10 scènes immersives, le festival quadriennal Mystic Valley est l'un des festivals de musique les plus importants de la région. Ancré dans une éthique rustique et underground, le festival allie musique et nature pour trois jours et trois nuits inoubliables de célébrations ininterrompues. Après un succès retentissant en 2017 et une initiative pionnière dans le domaine de la technologie blockchain en 2020, Mystic Valley 2024 promet d'être la fusion la plus extraordinaire à ce jour.

L'application Freedom World App et le Mystic Valley Festival vous invitent à les rejoindre dans ce voyage transformateur, où le virtuel côtoie le réel, où la technologie renforce l'expérience musicale et où l'innovation ouvre la voie à des impacts tangibles dans le monde réel.

Pour plus d'informations et d'actualités, veuillez consulter le site :

https://linktr.ee/bitazza

https://freedom.world

https://www.asia.token2049.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2205420/PR_image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2205421/PR_image_08.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2205432/bitazza_logo_GL__01_Logo.jpg

10 septembre 2023 à 22:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :