CGTN : La Chine partage ses avantages en matière de développement avec le monde grâce à la BRI

BEIJING, 8 septembre 2023 /CNW/ - Dix ans se sont écoulés depuis que la Chine a proposé la Belt and Road Initiative (BRI), un projet visant à promouvoir le développement des pays participants et la croissance économique mondiale par la coopération et la connectivité.

Pour commémorer le 10e anniversaire de la BRI et planifier une coopération de grande qualité avec tous les partenaires, la Chine a décidé de tenir le troisième forum Belt and Road pour la coopération internationale en octobre, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

La Belt and Road Initiative, référence à la ceinture économique de la route de la soie et à la route maritime de la soie du 21e siècle, a été lancée par la Chine en 2013 pour construire des réseaux commerciaux et d'infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique et au-delà des anciennes routes commerciales de la route de la soie.

Une décennie de pratique a démontré qu'elle est devenue un important bien public mondial, et la Chine partage son avantage en matière de développement avec les pays et le monde entier en quête de prospérité.

« Un message de bonne volonté »

Au cours des 10 dernières années, la Chine a signé plus de 200 documents de coopération sur la construction conjointe de la BRI avec 152 pays et 32 organisations internationales, couvrant 83 % des pays avec lesquels la Chine a établi des relations diplomatiques, selon la Commission nationale du développement et de la réforme, l'autorité chargée de la planification économique du pays.

Les chiffres montrent que la coopération dans le cadre de la BRI a procuré des avantages concrets tant à la Chine qu'aux pays participants.

Le port de Gwadar, au Pakistan, est sur le point de devenir une plaque tournante régionale de la connectivité au profit du Pakistan, de l'Afghanistan et de l'Asie centrale après l'acquisition d'entreprises chinoises.

Sa construction constitue un développement clé du projet phare de la BRI, le Corridor économique Chine-Pakistan.

Le port a manutentionné plus de 600 000 tonnes de marchandises au cours des 14 derniers mois. Plus de 30 entreprises liées aux entrepôts à l'étranger, à la transformation de la pêche, au traitement de l'huile alimentaire, à la fabrication de meubles, à l'assemblage de véhicules électriques, au commerce et à la logistique ont été établies dans la première phase de la zone franche du port de Gwadar.

« La BRI ... est un message de bonne volonté de la Chine envers les autres pays en développement. Elle permet aux économies émergentes d'apprendre de la Chine et de saisir les occasions qu'offre le partage des avantages du développement par la Chine », a déclaré Adhere Cavince, spécialiste kényan des relations internationales.

« Changer la donne » sur la scène mondiale

La BRI, qui constitue une nouvelle plateforme de coopération économique internationale, a été un puissant moteur pour favoriser la réduction de la pauvreté, promouvoir la connectivité interrégionale et stimuler l'essor de la nouvelle économie.

Selon les données officielles, environ 420 000 emplois ont été créés dans le cadre des 3 000 projets de coopération de la BRI, ce qui a sorti près de 40 millions de personnes de la pauvreté.

Selon la Banque mondiale, d'ici 2030, l'infrastructure de transport de la BRI, si elle est pleinement mise en oeuvre, devrait accroître le revenu réel mondial de 0,7 à 2,9 %, permettant de sortir 7,6 millions de personnes de l'extrême pauvreté et 32 millions de personnes de la pauvreté modérée.

La connectivité des infrastructures entre les régions et les continents est également devenue plus accessible grâce à la coopération dans le cadre de la BRI.

Le service express de transport ferroviaire Chine-Europe a atteint 211 villes dans 25 pays européens, et le nouveau corridor commercial international terre-mer a relié les régions centrales et occidentales de la Chine à plus de 300 ports dans une centaine de pays.

Parallèlement, les partenaires de la BRI ont travaillé activement à la coopération internationale dans des domaines émergents, comme l'économie numérique. Dans le cadre de la BRI, la route de la soie numérique (Digital Silk Road) devient un pont numérique facilitant un nouveau type de mondialisation.

« Au cours des 10 dernières années, la BRI a changé la donne sur la scène mondiale, apportant plus de multilatéralisme dans le monde qu'auparavant et créant de meilleures conditions pour les pays qui sont sur la voie de cette initiative », a déclaré Boris Tabic, ancien président de la Serbie, à CGTN.

