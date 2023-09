Le probiotique Bifidobacterium longum subsp. longum BB536 de Morinaga Milk reçoit l'approbation de l'ANVISA avec l'allégation de santé intestinale fonctionnelle au Brésil





Morinaga Milk Industry Co., Ltd. (TOKYO : 2264), une entreprise japonaise leader dans le secteur des produits laitiers, a le plaisir d'annoncer que sa souche probiotique exclusive Bifidobacterium longum subsp. longum BB536 (dénommée ci-après Bifidobacterium longum BB536) a obtenu l'approbation de l'Agence brésilienne de réglementation sanitaire (Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA). Cette approbation, obtenue le 27 juillet 2023, permet l'utilisation de la Bifidobacterium longum BB536 dans les compléments alimentaires et les produits alimentaires classiques vendus au Brésil. La souche a également été inscrite sur la liste des produits approuvés par l'ANVISA.

La Bifidobacterium longum BB536, une souche probiotique multifonctionnelle cliniquement efficace et bien établie, possède une expérience de plus de 50 ans en utilisation humaine, soutenue par plus de 240 études scientifiques à la date du mois de mars 2023. La Bifidobacterium longum BB536 a été reconnue mondialement comme un ingrédient probiotique fonctionnel de premier plan, ayant le statut GRAS ou ingrédient généralement reconnu comme sûr aux États-Unis pour être utilisé dans les aliments conventionnels et les préparations pour nourrissons. Elle a également été approuvée en tant que « nouvel ingrédient alimentaire » en Chine pour être utilisé dans les aliments pour nourrissons et enfants de moins de trois ans.

Cette récente approbation par l'ANVISA permet à la Bifidobacterium longum BB536 d'être utilisée dans les compléments alimentaires et divers aliments classiques. Dans le même temps, il est autorisé d'affirmer que la « Bifidobacterium longum BB536 peut contribuer à la santé du tractus gastro-intestinal ».

Cette approbation entraîne des conséquences importantes sur la stratégie de croissance mondiale de Morinaga Milk. L'un des objectifs de la prospective à 10 ans de l'entreprise est d'atteindre un ratio de ventes à l'étranger d'au moins 15 % d'ici l'exercice financier se terminant le 31 mars 2029. Cette approbation est conforme à l'engagement de la société visant à élargir sa présence sur les marchés internationaux, notamment en renforçant les partenariats avec les principaux fabricants de préparations pour nourrissons et les ventes de compléments alimentaires dans le monde entier.

Le marché brésilien des compléments probiotiques connaît une croissance rapide, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 9 % entre 2013 et 2022, et la taille du marché qui a plus que doublé pour atteindre environ 200 millions de dollars *.1. Morinaga Milk prévoit un avenir prometteur sur le marché brésilien.

*1Source : Euromonitor International, août 2023

« Nous sommes très heureux d'annoncer l'approbation de la BB536 par l'ANVISA permettant son utilisation dans les suppléments et les aliments classiques au Brésil », a déclaré le Dr Yoshihiko Ushida, directeur général du département des affaires internationales B2B chez Morinaga Milk. « Cette réussite souligne notre engagement à produire des probiotiques de haute qualité, scientifiquement validés, qui contribuent au bien-être des consommateurs du monde entier ». Alors que Morinaga Milk va de l'avant, l'entreprise se voit enthousiasmée quant aux possibilités qui s'ouvrent désormais à elle.

À propos de Morinaga

Morinaga Milk Industry Co. est l'une des principales entreprises de produits laitiers au Japon qui se mobilise depuis un siècle pour exploiter les propriétés nutritionnelles des produits laitiers et des ingrédients fonctionnels. Morinaga Milk est également un important fabricant mondial de probiotiques qui excelle dans les technologies innovantes et propose une gamme de probiotiques et d'ingrédients fonctionnels de première qualité dans le monde entier. Depuis les années 1960, Morinaga Milk mène des recherches sur l'innocuité, les avantages fonctionnels pour la santé et les mécanismes d'action des bifidobactéries probiotiques afin de mieux comprendre leur fonction dans la préservation de la santé humaine. Pour plus d'informations sur les probiotiques Morinaga Human-Residential Bifidobacteria (HRB), veuillez vous rendre sur notre site Web à l'adresse suivante https://morinagamilk-ingredients.com/.

7 septembre 2023 à 17:10

