AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT EN TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR





STEPHENVILLE, NL, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce liée au logement.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Gudie Hutchings, ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, ministre du Développement économique rural et députée de Long Range Mountains (Terre-Neuve-et-Labrador), au nom de l'honorable Sean Fraser. Le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Odelle Pike, présidente du Newfoundland Aboriginal Women's Network Inc., Tom Rose, maire de la ville de Stephenville, accompagné de Brendan Mitchell, chef de la Première Nation Qalipu et Patrick Park-Tighe, directeur général de : People of the Dawn Indigenous Friendship Centre pour l'annonce.

Date : Le 8 septembre 2023



Heure : 14 h NT



Lieu : Centre d'amitié autochtone People of the Dawn 35, avenue Carolina, bureau 10, Stephenville NL A2N 3P8

7 septembre 2023

