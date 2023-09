B2BinPay v17 est en ligne avec une interface utilisateur simplifiée, des fonctionnalités innovantes et une tarification rentable





La dernière mise à jour de B2BinPay, la version 17, est conçue pour améliorer le paysage des transactions en crypto-monnaies pour les entités commerciales et les grandes entreprises. Cette mise à jour substantielle ne se contente pas d'affiner les fonctionnalités existantes, mais introduit également de nouvelles caractéristiques adaptées aux diverses exigences des clients. Entrons dans les détails de cette mise à jour transformatrice.

Options de règlement diversifiées avec TrueUSD et Euro Coin

Sur les marchés financiers en perpétuelle fluctuation, les cryptomonnaies stables sont apparues comme un actif fiable. Conscient de cette situation, B2BinPay a élargi ses portefeuilles marchands pour prendre en charge le TrueUSD (TUSD) et l'Euro Coin (EUROC). Cette inclusion élargit le spectre des paiements, qui comprend désormais 14 crypto-monnaies, 14 cryptomonnaies stables et 25 jetons qui peuvent être automatiquement convertis en sept monnaies distinctes. Ces nouveaux ajouts sont compatibles avec divers protocoles de jetons, y compris ERC20, BEP20 et TRC20, offrant aux commerçants une flexibilité inégalée dans les processus de paiement et de règlement.

L'intégration d'EUROC, une crypto-monnaie stable indexée sur l'euro et émise par Circle, revêt une importance particulière pour les entreprises opérant dans la zone euro. Il convient de noter que Circle est également l'émetteur de l'USDC, une crypto-monnaie stable dominante dont la capitalisation boursière dépasse les 25 milliards de dollars.

Prise en charge complète des jetons

La version 17 de B2BinPay renforce sa plateforme de portefeuille blockchain de niveau entreprise, s'adressant spécifiquement aux organisations qui donnent la priorité à un modèle commercial centré sur les crypto-monnaies. La mise à jour étend le support à 14 crypto-monnaies stables et à un nombre impressionnant de 113 nouveaux jetons, couvrant divers réseaux de blockchain tels que Bitcoin, Ethereum, TRON, et Binance Smart Chain.

Modèle de tarification rentable

La mise à jour de la version 17 introduit une architecture tarifaire plus avantageuse. Les frais d'installation initiaux pour les commerçants sont désormais fixés à 500 dollars, et les frais de transaction ont été réduits de 0,5 % à 0,4 %. De nouveaux paliers de commissions ont également été dévoilés, les taux pouvant descendre jusqu'à 0,25 % pour les volumes de transactions les plus élevés.

Les frais de mise en place ont été revus pour les portefeuilles blockchain institutionnels, passant de 1 500 à 1 000 dollars. Ce tarif forfaitaire couvre désormais l'activation des contrats intelligents sur plusieurs plateformes et est exempt de tout coût non divulgué. Les nouvelles structures de commissions commencent à 0,4 % et peuvent descendre jusqu'à un niveau exceptionnel de 0,05 %.

Interface utilisateur et fonctionnalité améliorées

L'interface utilisateur a fait l'objet d'une refonte importante, avec de nouveaux outils de catégorisation, une fonction de recherche alphabétique et un onglet « Favoris ».

Des guides d'accueil complets ont été ajoutés pour aider les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs chevronnés à naviguer sur la plateforme.

Les utilisateurs peuvent également consulter les frais de transaction dans la devise de leur choix, ce qui renforce la transparence financière.

Plusieurs autres améliorations de la convivialité comprennent des menus déroulants affinés, des fonctions de recherche avancées et la suppression des limites d'expiration sur les factures des commerçants. Un système d'alerte par courrier électronique pour les rapports et une option « Supprimer le portefeuille » pour les portefeuilles à solde nul ont également été intégrés.

Les entreprises clientes peuvent trier les tableaux de portefeuilles par identifiant et par devise, et le processus de génération des codes QR inclut désormais des icônes de jetons pour faciliter l'identification. Une fenêtre contextuelle de vérification du mot de passe simplifie l'ajout ou la suppression d'adresses IP dans la liste blanche des adresses IP.

Un soutien à la clientèle rationalisé

Au-delà des améliorations esthétiques et fonctionnelles, la version 17 améliore également l'expérience de l'assistance à la clientèle. Un mécanisme d'alerte en temps réel a été intégré au tableau de bord du service clientèle, avec un « compteur de messages non lus » pour avertir rapidement les utilisateurs de l'arrivée de nouveaux messages dans leurs tickets d'assistance.

Résumé

La version 17 de B2BinPay est une mise à jour globale conçue pour répondre aux besoins de nombreux clients. Avec les versions 18 et 19 déjà en cours de développement et des partenariats en cours comme celui avec Ledger et des accords de parrainage pour la saison 2023/2024 de La Liga, B2BinPay continue d'étendre son influence et son adoption. Par conséquent, elle s'est rapidement imposée comme la référence en matière de solutions de paiement en crypto-monnaies.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

7 septembre 2023 à 15:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :