Wemade lance le nouvel explorateur de blocs « WEMIX Scan »

Développé par Etherscan, le nouvel explorateur de blocs de Wemade est implémenté de la même manière que l'explorateur de blocs des principales blockchains mondiales

Les utilisateurs peuvent consulter des informations et des indicateurs plus détaillés tels que la valeur totale de l'actif en dollars américains et le coût réel du gaz

Cela renforce l'engagement de Wemade envers la transparence et l'innovation de pointe dans l'industrie mondiale de la blockchain

SÉOUL, Corée du Sud, 7 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Wemade, le principal développeur sud-coréen de blockchains, a officiellement lancé WEMIX Scan, le nouvel explorateur de blocs de son mainnet et de son testnet WEMIX3.0.

WEMIX Scan a été développé par Etherscan, un développeur mondial spécialisé dans les services de données blockchain. Wemade a signé un partenariat avec Etherscan en mai dernier pour le développement d'un explorateur de blocs pour le mainnet Wemix3.0 et le projet Ethereum de layer 2 « Kroma ». L'explorateur de blocs de Kroma est en cours de développement et sera lancé ultérieurement.

WEMIX Scan est présenté de la même manière standardisée que les explorateurs de blocs des principales blockchains, offrant diverses données, chiffres et indicateurs. Des informations telles que la méthode de traitement des transactions et des informations détaillées dans des formulaires pop-up sont également fournies. En outre, une variété de données, y compris la valeur totale en dollars américains, les 25 principales données NCP et les frais de gaz réels utilisés à partir des jetons répertoriés sur CMC/CoinGecko parmi tous les jetons appartenant à une adresse spécifique, peuvent également être vérifiées.

WEMIX Scan a été officiellement dévoilé lors de la Korea Blockchain Week, le plus grand événement blockchain d'Asie, le 5 septembre 2023, où Wemade est le principal sponsor d'IMPACT, sa conférence principale pour la deuxième année consécutive.

Etherscan, l'explorateur de blocs principal d'Ethereum, offre des fonctionnalités pour explorer et vérifier tous les blocs, transactions et adresses de contrat au sein de la blockchain Ethereum. L'équipe de développement d'Etherscan est un fournisseur professionnel de services de base de données blockchain, ayant construit divers explorateurs de blocs pour les mainnets et les testnets tels que Bscscan, Polygonscan, Arbiscan, Celoscan, etc.

L'équipe WEMIX prévoit de rester en tête de l'innovation dans l'industrie mondiale de la blockchain grâce au mégaécosystème WEMIX3.0 plus transparent.

Pour en savoir plus, consultez https://wemixscan.com

À propos de WEMADE

Leader reconnu dans le domaine du développement de jeux, avec plus de 20 ans d'expérience, la société coréenne WEMADE est à la tête d'un changement qui n'arrive qu'une fois par génération, tandis que l'industrie du jeu se tourne vers la technologie blockchain. Par l'intermédiaire de sa filiale WEMIX, WEMADE vise à accélérer l'adoption massive de la technologie blockchain en construisant un mégaécosystème basé sur l'expérience, piloté par une plateforme et orienté vers les services pour offrir un large éventail de services Web3 intuitifs, pratiques et faciles à utiliser. Consultez www.wemix.com/communication pour plus d'informations.

7 septembre 2023 à 13:52

7 septembre 2023 à 13:52