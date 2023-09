Xinhua Silk Road : Guangzhou, dans le sud de la Chine, tiendra une conférence sur l'investissement climatique mondial et l'élaboration d'un système de financement





BEIJING, 7 septembre 2023 /CNW/ - La 2023 Pearl Bay International Climate Investment and Financing Conference aura lieu dans le district de Nansha, à Guangzhou, capitale de la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, du 13 au 15 septembre.

La conférence; dont le thème est « Le financement climatique pour un monde meilleur », vise à servir le secteur vert et à faibles émissions de carbone en créant un système de services de financement international diversifié, et à promouvoir davantage le développement des industries liées au changement climatique dans la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao.

La conférence prévoit de mettre en place un site principal à Nansha et des sous-sites à l'étranger à Singapour, à Paris (France) et à Dubaï (Émirats arabes unis).

Des représentants du gouvernement, d'organisations internationales, d'institutions financières et de groupes de réflexion participeront à des discussions sur des sujets tels que « le développement écologique de la Belt and Road Initiative », « le financement favorisant l'innovation technologique à faibles émissions de carbone », « la pratique de la Chine en matière d'investissement et de financement climatique » et « la création d'un centre international d'investissement et de financement ».

La conférence organisera également des activités d'échange culturel telles que des visites guidées, des spectacles de drones, ainsi que la « nuit de Nansha » et la « nuit de Pearl Bay », offrant une plateforme de dialogue entre le gouvernement et les entreprises pour rechercher ensemble de nouvelles voies de développement vert et à faibles émissions de carbone.

En outre, une série d'activités sera également lancée, comme la collecte de projets de réponse aux changements climatiques à l'échelle mondiale, le rapport sur le financement climatique et le développement industriel et la création d'un centre d'investissement et de financement pour le climat afin de présenter les pratiques de la Chine en matière d'investissement et de financement dans le climat et de démontrer l'action de la Chine en réponse à l'enjeu du changement climatique.

La conférence est organisée conjointement par le gouvernement populaire de la province du Guangdong, l'agence de presse Xinhua et le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, et entreprise par le gouvernement populaire de la ville de Guangzhou, la division du Guangdong de l'agence de presse Xinhua et les services d'information économique de la Chine.

