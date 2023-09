Porter Airlines inaugure son service entre l'aéroport Pearson de Toronto et Winnipeg





TORONTO, le 7 sept. 2023 /CNW/ - Porter Airlines inaugure aujourd'hui son service sans escale entre l'aéroport international Pearson de Toronto (YYZ) et l'aéroport international Richardson de Winnipeg (YWG). Le service entre ces deux capitales provinciales est offert à une fréquence de deux vols aller-retour par jour.

Les liaisons entre Winnipeg et Toronto sont assurées par le nouvel aéronef Embraer E195-E2 de Porter, qui est une nouvelle référence en matière de rendement énergétique et qui est doté de 132 places et d'un plan de cabine comportant uniquement des sièges disposés selon une configuration deux par deux. Les passagers pourront ainsi mettre le cap sur l'Est du Canada en prenant un vol de correspondance depuis l'aéroport Pearson de Toronto, notamment vers Halifax, Montréal, Ottawa et St. John's.

« Les Winnipégois peuvent enfin profiter de notre service en classe économique exceptionnel qui ne trouve pas son pareil chez les autres transporteurs canadiens. Porter offre une expérience de vol primée à service complet à tous les passagers, et ce, à des tarifs très concurrentiels », a déclaré Kevin Jackson, vice-président exécutif et directeur commercial, Porter Airlines. Nous travaillons à élargir notre réseau partout en Amérique du Nord en offrant un nombre croissant d'options de vols d'est en ouest. »

Tous les vols de Porter comprennent les services gratuits suivants : de la bière et du vin servis dans des verres, une sélection de collations canadiennes de qualité supérieure et une connexion Wi-Fi rapide pour une diffusion des divertissements en continu. Le tarif tout compris PorterRéserve inclut notamment des repas frais et sains, la possibilité d'apporter des modifications à l'itinéraire de vol sans frais, l'enregistrement prioritaire, des sièges avec plus d'espace pour les jambes et deux bagages enregistrés. Pour les voyageurs qui préfèrent choisir des options qui correspondent à leurs besoins, le tarif PorterClassique propose les avantages susmentionnés à la carte.

« Nous attendions avec impatience le vol inaugural de Porter Airlines à l'aéroport international Richardson de Winnipeg, car son arrivée dans notre communauté offre de nombreuses possibilités à tous ceux qui vivent et travaillent ici », a déclaré Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg. « Grâce à ce nouveau partenariat, les voyageurs de toute la région bénéficieront d'une plus grande connectivité et de plus de choix. Au nom de toute notre équipe, nous souhaitons à Porter Airlines une chaleureuse bienvenue à Winnipeg et nous nous réjouissons de travailler avec eux pour développer notre relation au profit de la communauté. »

Le nouveau service de Porter à destination de Winnipeg stimulera le secteur des voyages d'affaires et d'agrément partout au pays. Winnipeg, qui abrite un quartier français et qui célèbre la culture autochtone, offre une expérience multiculturelle diversifiée. La scène métropolitaine dynamique de Toronto en fait une destination prisée par les voyageurs qui souhaitent profiter de nombreux événements culturels et expériences gastronomiques.

Il est maintenant possible de réserver des vols sur le site Web de Porter et auprès des agents de voyage. Pour consulter les horaires détaillés et réserver des forfaits vacances Évasions Porter, visitez le site www.flyporter.com .

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

SOURCE Porter Airlines Inc.

7 septembre 2023 à 09:00

